Как Ельцин в 1989 г. побывал в американском супермаркете

16 сентября 1989 года народный депутат и член Верховного совета СССР Борис Николаевич Ельцин прибыл с первым и неофициальным визитом в США.

В программе было посещение Космического центра имени Линдона Джонсона в штате Техас.

Журналист Лев Суханов, который сопровождал Ельцина во время того визита, потом в своей книге описывал, что после знакомства с американскими космическими технологиями, когда уже возвращались в аэропорт, решили заглянуть в типичный американский супермаркет. Назывался он «Рандоллс супермаркет».

«Из нашей группы только я и Борис Николаевич никогда не бывали в такого рода торговых заведениях. Это был не столичный и тем более не нью-йоркский магазин, а самый «обыкновенный» провинциальный. Если, конечно, Хьюстон можно считать провинцией.

Выйдя из автобуса, я стал искать глазами скопление людей и нечто похожее на нашу очередь. Однако никакой очереди не было — ни около, ни в самом магазине. Это одноэтажное, сделанное из легких металлических конструкций здание. Естественно, никто из обслуживающего персонала не знал о нашем прибытии и потому ни о какой «показухе» не могло быть и речи.

Обыкновенный день, «обыкновенный» ассортимент, «обыкновенные» посетители…

Сразу же поразило изобилие света. И вообще цветовая гамма всего сущего была настолько яркая и впечатляющая, что возникло ощущение, будто опускаемся в самое нутро калейдоскопа. Завораживало также изобилие цветов — сочных, живых, словно только что срезанных с клумбы.

Причем цветы не на продажу, а как декоративный элемент. Как только мы зашли в супермаркет, тут же пригласили кого-то из администрации.

Откуда-то из чрева подсобных помещений появился молодой человек в белоснежной рубашке, аккуратно причесанный и, конечно же, улыбающийся.

Это был главный администратор.

Мы представились и сказали, что хотели бы познакомиться с работой магазина.

Нет проблем: администратор дал нам в помощники молоденькую продавщицу, и она повела нас по рядам.

Естественно, главное, что нас интересовало — ассортимент.

Цифра товаров нас буквально шокировала, и Борис Николаевич её даже переспросил. И администратор еще раз повторил, что ассортимент составляет примерно 30 тысяч наименований.

Когда мы пошли вдоль рядов глаза не знали на чем остановиться. Я предполагал разное, но то, что увидел в этом супермаркете, было не менее удивительно, чем сама Америка.

Кто-то из нас начал считать виды колбас. Сбились со счета.

Мне вспомнился наш колбасный магазин на Красной Пресне, где еще в 1963 году можно было купить «брауншвейгскую», «столичную», «тамбовскую», «угличскую», «краковскую» и еще столько же наименований колбас. Тогда мне казалось, что это предел человеческих мечтаний и что именно в том магазине проклюнулись первые признаки коммунизма.

Правда, с годами прилавки магазина стали пустеть и сейчас остались только одни воспоминания о его светлом прошлом. Вспомнил я тот магазин и сравнил с этим, хьюстонским, и понял, что изобилие, к которому нас вел Хрущев, прошло мимо нас.

В тот момент (в Хьюстоне) меня могли бы убеждать все три сотни НИИ, кафедр, лабораторий, которые занимались у нас исследованием преимуществ социализма перед капитализмом, но и они оказались бы бессильны.

Американская практика на частном примере супермаркета во сто крат выглядела убедительнее любой отечественной теории.

Да, не хлебом единым… Не колбасой единой, не сыром единым… А, кстати, вы видели красный сыр, коричневый, лимонно-оранжевый?

Сколько, вы думаете, сортов сыра мы видели в Хьюстоне?

А ветчины?

Всей этой немыслимой вкуснятины, которую каждый может прямо в магазине попробовать и решить — стоит ли на нее тратить доллары? Не сосчитать наименования конфет и пирожных, не переварить глазом их разноцветье, их аппетитную привлекательность.

И хотя я пытаюсь передать свои впечатления, но понимаю, что это лишь жалкая потуга, ибо слово бессильно перед реальностью американского предложения.

Изредка я кидал взгляды на Ельцина и замечал, что это для него тяжелое испытание.

И когда с ним поравнялась одна женщина с коляской, впереди которой был пристроен мальчуган, Борис Николаевич, извинившись, начал ее расспрашивать. Часто ли она ходит в этот магазин? Оказывается, по субботам. Большая ли семья? Втроем: она, муж и ребенок. Какой семейный заработок?

Женщина объяснила, что пока она временно не работает и живут на зарплату мужа, то есть на 3600 долларов в месяц.

Ельцин поинтересовался — на какую сумму она обычно запасается продуктами? Оказалось, что у этой семьи на недельное питание уходит примерно 170 долларов. От субботы — до субботы. Она еще платит за квартиру, страховку…

В овощной секции нас буквально потрясло качество товаров.

Редиска размером с крупный картофель освещена ярким светом, на нее из маленьких «душиков» рассеивается вода.

Редиска буквально играет, а рядом — лук, чеснок, баклажаны, цветная капуста, помидоры, огурцы.

Вам захотелось копченого угря — пожалуйста… А, миноги не желаете? Или ваша печень привыкла к осетрине и устрицам?

Ананасы, бананы…

И секции кондитерских изделий можно стоять часами: это, наверное, по зрелищности превосходит Голливуд. На подставке ожидал заказчика громадный торт, представляющий собой хоккейную арену. Фигурки игроков сделаны из шоколада. Настоящее произведение искусства, а главное — доступное, вполне доступное.

На выходе из магазина девушка, сидящая за кассовым аппаратом, ничего не считает. В руках у нее небольшой приборчик, напоминающий чем-то фен, которым она быстро проводит по ценовому коду на упаковке. После этой операции на экране кассового аппарата-компьютера появляется цена, вы платите и можете свободно проходить через электронный турникет. Ну что еще может быть проще и умнее такой системы?

Ельцин был в восхищении от магазина и все время разводил руками от удивления. В конце он заявил, что даже у членов Политбюро нет такого изобилия. Даже у Горбачева нет — сказал Ельцин.

Когда мы уходили из супермаркета, администратор вручил нам презент: огромный целлофановый пакет с расфасованными продуктами этого магазина.

Уже в самолете Борис Николаевич надолго отрешился. Он сидел, зажав голову ладонями, и на лице его явственно проглядывала борьба чувств. Не зря ведь говорят, что некоторые слабонервные люди после возвращения из капстран впадают в глубокую депрессию.

Когда Ельцин немного пришел в себя, он дал волю чувствам: «До чего довели наш бедный народ, — сокрушался он. — Всю жизнь рассказывали сказки, всю жизнь чего-то изобретали. А ведь в мире все уже изобретено, так нет же — не для людей, видно, это…»

Я допускаю такую возможность, что именно после посещения супермаркета, в самолете, у Ельцина окончательно рухнула в его большевистском сознании последняя подпорка. Возможно, в те минуты сумятицы духа в нем безвозвратно созрело решение выйти из партии и включиться в борьбу за верховную власть в России.

Да, я знаю, что в Нью-Йорке есть Гарлем, что каждые 20 или 30 минут совершаются убийства, что ночлежки… что негры… что в США продажные сенаторы… что ВПК Америки подчинил себе всю экономику и пр. и пр. Да, все это в Америке есть, но есть ведь и у нас свои «гарлемы», свои «негры», свой ВПК… И еще 40 миллионов бедствующих, находящихся далеко за чертой нищеты людей, но наши «официальные магазины» бесплотны, как бесплотна сама идея о «светлом будущем»…

https://dzen.ru/a/ZMo3zuDWKhKQNcQ5

P.S. После капиталистических реформ в России я перестал покупать в магазине: колбасу, сосиски, консервы, молочные продукты, пиво, газировку, т.к. боюсь отравиться.

Два моих соседа, которые поверили в российский капитализм и пили много капиталистического пива, стали в результате инвалидами: у одного - язва, у другого - диабет. Пиво они больше в рот не берут.

Кстати, этот журналист Лев Суханов умер в 1998 г. - наверно, отравился капиталистической едой...

Как капитализму удается обеспечить изобилие продуктов на полках магазинов?

Для этого задам простые вопросы, которые вам не приходят в голову:

1. Почему мясной фарш через несколько минут становится серым, а в магазине он розовый и колбаса розовая?

Ответ: Розовый цвет им придает пищевая добавка.

2. Положите на стол кусок свежего мяса и колбасы, через три часа вы обнаружите, что мясо неприятно пахнет, а колбаса приятно пахнет и совсем не изменилась.

Если колбаса пролежит у вас на столе три месяца, она по-прежнему будет приятно пахнуть, только усохнет и побуреет. Почему?

Ответ: Дело в консервантах - египетские мумии не изменяются несколько тысяч лет.

3. Пиво есть продукт брожения, готовым оно становится примерно на 30-й день, причем брожение продолжается и вскоре пиво прокисает, это знают все алкаши.

Почему у магазинного пива практически бесконечный срок хранения?

Ответ: Дело в консервантах.

4. Почему от магазинных пельменей сначала мутит, а потом начинается голод и изжога?

Ответ: Современная химическая промышленность производит пищевые добавки, которые способны подделать любой цвет, запах и вкус.

В пельмени вместо мяса кладут сою и добавки, которые подделывают цвет, запах и вкус мяса. Поэтому магазинные пельмени стоят дешево.

5. Технологии в пищевой промышленности настолько усовершенствовались, что стали доступны дилетантам: есть дешевые устройства для закатки стеклянных и жестяных консервных банок, укупорщики любых бутылок, вакуумные упаковщики, автоклавы и т.д.

Любой мелкий предприниматель может арендовать подвал, поставить там котлы, прочую технику, нанять гастарбайтеров и производить консервы, вино, газировку и т. п.

Самое сложное - это контроль качества: сырье, дозировка, точное соблюдение технологии, санитария.

А это решается просто: приходит комиссия, ее сажают за стол, поят, кормят, дают деньги, подарки и она подписывает любые акты.

А РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА ЭТО, В ТОМ ЧИСЛЕ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ, БУДЕТЕ ВЫ.

Лет десять назад в уголовных хрониках прогремела такая история.

Банда армян арендовала в разорившемся подмосковном колхозе ангары, завезла туда котлы и прочее оборудование.

Затем купила ж/д состав тухлой семги на Дальнем Востоке, стала вываривать ее в котлах, закатывать в банки и продавать за треть цены.

Очередь из фур стояла там круглые сутки.

Консервы ела вся Москва и Подмосковье, потом кто-то "стукнул", армян взяли.

С тех пор эта история покрыта мраком.