Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2025 году в России будет введена новая система оплаты труда врачей, передает ТАСС. Он не указал, чем конкретно новая система будет отличаться от старой, кроме того, что она будет единой для всей страны.

«Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов», — рассказал Мурашко.

Ранее правительство изменило методику финансирования выплат региональным врачам и выделило почти 59 млрд рублей для роста зарплат врачей в регионах до конца 2022 года.

Как можно понять, программа закончилась год назад, и рост зарплат уже можно оценить...

К примеру, вот напротив моего дома наконец-то отремонтировали поликлинику. Очень хорошо отремонтировали, никогда так хорошо не выглядела. Даже кофейню открыли, которая немедленно попала в рейтинг кофеен на приличное место.

Вот только врачей нет. Никаких. Одни вакансии, которые пока некем заполнить. Даже выходцами из бывших республик.

Ну, может, из Африки кого пришлют - учили же их чему-то в советское время...

А.Б.