Священнику пришлось извиняться за Иисуса Христа

Священник Мукачевской греко-католической епархии Роман Курах извинился за призыв молиться за "примирение народов Украины и России", добавив, что это был "ляп" и он имеет "спонтанный характер".

Греко-католический священник прочитал молитву о том, чтобы Господь помирил украинцев и русских: "Мы очень просим, чтобы господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа - Украину и Россию. Чтобы эти два народа не толкали, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле".

Киевская "журналистка" Дарья Сипигина пошла в кафедральный греко-католический собор и осталась недовольна проповедью, что вылилось в публикацию и донос.

Священник был вынужден извиняться. Но ранее отец Курах сказал возбужденным активисткам:

"Это не я сказал, это Христос сказал. Это не мои слова. Вы почитайте Евангелие от Матфея, 5-я глава".

И теперь выходит, что униатский священник извинился перед украинским народом от ИМЕНИ ХРИСТА за Нагорную проповедь!

А.Б.