В Минздраве разъяснили условия проведения УЗИ после решения Верховного суда. Никаких дополнительных ограничений на проведение ультразвукового исследования (УЗИ) в России после решения Верховного суда не будет. С таким уточнением выступили в Минздраве РФ.

Ранее Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления врача или другого медицинского специалиста. Поводом для вынесения решения стал иск одной из пациенток частной клиники, которой не дали провести УЗИ в отсутствии оформленного должным образом направления от врача.

"Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил [проведения УЗИ] не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом", - сообщили журналистам в ведомстве.

Так, остаются в силе следующие нормы: УЗИ проводят по назначению врача, фельдшера или акушерки в случае, если на них возложены отдельные функции лечащего врача. Все это - с учетом права пациента выбрать медицинскую организацию для проведения исследования.

В Минздраве напомнили, что в зависимости от типа УЗИ (могут быть и инвазивные) обследование может проходить с использованием контраста или анестезии, в результате чего могут возникнуть осложнения. Этим и объясняется требование иметь направление от врача.

Но подавляющее большинство исследований УЗИ являются неинвазивными, то есть даже теоретически не могут причинить никакого вреда. Почему же теперь я не могу прийти в платный диагностический центр и провести нужное мне исследование? А должен искать какого-то врача или фельдшера, который выпишет мне направление... А если не найду? А если не выпишет?

Главный же вопрос - почему Верховный суд решает вопросы диагностики заболеваний?

А.Б.