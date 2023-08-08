Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства: наличные, на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из данных ЦБ.
Согласно расчетам, россияне держали в иностранной валюте накопления на 218 миллиардов долларов, что меньше показателя месяцем ранее на 1%. При этом в июне сокращались все виды накоплений одновременно, что произошло впервые с начала ведения такой статистики ЦБ в 2018 году.
Так, впервые с апреля прошлого года сократился объем средств на счетах за рубежом — на 0,9%, до 73 миллиардов долларов. Двенадцатый месяц подряд продолжили сокращаться депозиты в иностранной валюте в российских банках — в этот раз на 2,5%, до 45,3 миллиарда долларов.
Самые большие валютные сбережения у россиян были в наличной валюте, хотя за первый летний месяц они уменьшились на 0,2%, до 96,6 миллиарда долларов. Снизились и денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте - на 9,5%, до 2,9 миллиарда долларов.
Таким образом, вместо дедолларизации экономики мы видим дедолларизацию россиян...
А.Б.
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Тыгыдык написал 08.08.2023 11:58
Не так интересен день когда флот Володьки Х у й л о пойдеть ко дну, как его ожидание, хрустальная ночь русского нацизма, топить и уничтожать, а к утру друзья России все!
Их больше нет.
Побредете на россию, а там сосать хрен х у й л о, в стойло и по рогам.
плесень написал 08.08.2023 10:35