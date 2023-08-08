Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вместо дедолларизации экономики мы видим дедолларизацию россиян...

Опубликовано 08.08.2023 в разделе комментариев 2

доллар валюта резервы
Вместо дедолларизации экономики мы видим дедолларизацию россиян...

Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства: наличные, на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из данных ЦБ.

Согласно расчетам, россияне держали в иностранной валюте накопления на 218 миллиардов долларов, что меньше показателя месяцем ранее на 1%. При этом в июне сокращались все виды накоплений одновременно, что произошло впервые с начала ведения такой статистики ЦБ в 2018 году.

Так, впервые с апреля прошлого года сократился объем средств на счетах за рубежом — на 0,9%, до 73 миллиардов долларов. Двенадцатый месяц подряд продолжили сокращаться депозиты в иностранной валюте в российских банках — в этот раз на 2,5%, до 45,3 миллиарда долларов.

Самые большие валютные сбережения у россиян были в наличной валюте, хотя за первый летний месяц они уменьшились на 0,2%, до 96,6 миллиарда долларов. Снизились и денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте - на 9,5%, до 2,9 миллиарда долларов.

Таким образом, вместо дедолларизации экономики мы видим дедолларизацию россиян...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Тыгыдык написал 08.08.2023 11:58
Декрымизация , дедонбассизация вот о чем речь.
Не так интересен день когда флот Володьки Х у й л о пойдеть ко дну, как его ожидание, хрустальная ночь русского нацизма, топить и уничтожать, а к утру друзья России все!
Их больше нет.
Побредете на россию, а там сосать хрен х у й л о, в стойло и по рогам.
Ответить
(без названия)
плесень написал 08.08.2023 10:35
у кого как. мне например сегодня пачка долларов толщиной 2см приснилась.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ну, может, из Африки кого пришлют...
Ну, может, из Африки кого пришлют...
08.08.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ну, может, из Африки кого пришлют... (0)
Вместо дедолларизации экономики мы видим дедолларизацию россиян... (2)
Главный же вопрос - почему Верховный суд решает вопросы диагностики заболеваний? (0)
Священнику пришлось извиняться за Иисуса Христа (1)
Программа закончилась год назад, и рост зарплат уже можно оценить... (1)
Как Ельцин в 1989 г. побывал в американском супермаркете (5)
Эрдоган на доверии (5)
В Финку теперь без собаки и кошки (7)
FT оценила ущерб европейским компаниям на рынке России с начала спецоперации в €100 млрд (7)
Европа поможет Украине уничтожать российских туристов (77)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss