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Московский листок

Ну, может, из Африки кого пришлют...

Опубликовано 08.08.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2025 году в России будет введена новая система оплаты труда врачей, передает ТАСС. Он не указал, чем конкретно новая система будет отличаться от старой, кроме того, что она будет единой для всей страны.

«Сегодня именно отработка, в том числе, подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов», — рассказал Мурашко.

Ранее правительство изменило методику финансирования выплат региональным врачам и выделило почти 59 млрд рублей для роста зарплат врачей в регионах до конца 2022 года.

Как можно понять, программа закончилась год назад, и рост зарплат уже можно оценить...

К примеру, вот напротив моего дома наконец-то отремонтировали поликлинику. Очень хорошо отремонтировали, никогда так хорошо не выглядела. Даже кофейню открыли, которая немедленно попала в рейтинг кофеен на приличное место.

Вот только врачей нет. Никаких. Одни вакансии, которые пока некем заполнить. Даже выходцами из бывших республик.

Ну, может, из Африки кого пришлют - учили же их чему-то в советское время...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Соискатели убежища заявляют в своих жалобах в суд, что латвийские пограничники жестоко обращались с ними: в ход шли избиения, удары током и сигаретные ожоги, сообщает Euronews

- Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи, за него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов

- Нуланд посетила Нигер с многочасовым визитом и провела переговоры с мятежниками

- Сбер повысил ставки по базовым программам ипотеки до 11,7%

- Турция рассматривает диверсию в качестве причины взрыва в порту Дериндже

 

1. Священнику пришлось извиняться за Иисуса Христа

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2. В Минздраве разъяснили условия проведения УЗИ после решения Верховного суда

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