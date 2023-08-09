Мы больше не ведущая космическая держава

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что в новой космической гонке участвуют только США и Китай. По его мнению, Россия не способна в ближайшем будущем высадить космонавтов на Луну, а значит, в гонке она не участвует. В лунной программе России высадка космонавтов на спутник Земли предусмотрена после 2030 года.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем»,— сказал Билл Нельсон на брифинге о подготовке NASA к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии «Артемида-2».

11 августа «Роскосмос» запустит станцию «Луна-25» — первую почти за 50 лет российскую лунную станцию. Хотя, помнится, во время руководства Роскосмосом Дмитрия Рогозина, разговоров о различный лунных программах, в том числе о постоянной станции для добычи полезных ископамых, разговоров было много. Но дальше разговоров дело и правда, не пошло...

А.Б.