Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мы больше не ведущая космическая держава

Опубликовано 09.08.2023 в разделе комментариев 0

космос рогозин
Мы больше не ведущая космическая держава

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что в новой космической гонке участвуют только США и Китай. По его мнению, Россия не способна в ближайшем будущем высадить космонавтов на Луну, а значит, в гонке она не участвует. В лунной программе России высадка космонавтов на спутник Земли предусмотрена после 2030 года.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем»,— сказал Билл Нельсон на брифинге о подготовке NASA к пилотируемому полету на орбиту Луны в рамках миссии «Артемида-2».

11 августа «Роскосмос» запустит станцию «Луна-25» — первую почти за 50 лет российскую лунную станцию. Хотя, помнится, во время руководства Роскосмосом Дмитрия Рогозина, разговоров о различный лунных программах, в том числе о постоянной станции для добычи полезных ископамых, разговоров было много. Но дальше разговоров дело и правда, не пошло...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ну, может, из Африки кого пришлют...
Ну, может, из Африки кого пришлют...
08.08.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Маркистскому кружку продлили содержание под стражей (0)
Австрийский министр переехала в Касимовское ханство (0)
Крупные производители чая и кофе поднимут отпускные цены (0)
Мы больше не ведущая космическая держава (0)
Ну, может, из Африки кого пришлют... (4)
Вместо дедолларизации экономики мы видим дедолларизацию россиян... (11)
Главный же вопрос - почему Верховный суд решает вопросы диагностики заболеваний? (11)
Священнику пришлось извиняться за Иисуса Христа (44)
Программа закончилась год назад, и рост зарплат уже можно оценить... (3)
Как Ельцин в 1989 г. побывал в американском супермаркете (26)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss