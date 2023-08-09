С сентября крупные производители чая и кофе поднимут отпускные цены на 6–9% для ретейлеров. Они объясняют это «сложной ситуацией» на рынке.

Кроме того, продукция кондитерских фабрик подорожает на 15%.

Специалисты отмечают, что данные сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, который растет в цене из-за ослабления национальной валюты и падения урожайности какао-бобов и чая.

С ослаблением рубля все ясно, а какао-бобы растут исключительно в определенных местах земного шара, и их производство тоже исключительно стабильно.

Что касается чая - у нас же есть собственный, краснодарский. Чего не импортозамещаем-то?

А.Б.