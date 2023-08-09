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Московский листок

Австрийский министр переехала в Касимовское ханство

Опубликовано 09.08.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Австрийский министр переехала в Касимовское ханство

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, известная теплыми отношениями с Путиным, арендовала жилье в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.

5 августа там прошел праздник «Макушка лета», Кнайсль стала гостьей мероприятия. По словам бывшего министра, ей нравится жить в Петрушово. Она отметила особую атмосферу деревни и то, как здесь играют дети.

«Здесь суперхорошая атмосфера, не только сейчас, но, по-моему, каждый день. Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы — это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии», — добавила Кнайсль.

Я тоже бывал в австрийских деревнях, но мне они не показались сильно похожими на рязанские...

Она рассказала, что уже арендовала дом «еще на месяц». Кроме того, Кнайсль начала учить русский язык.

Завидная карьера - из министров в Австрии в жительницы деревни Касимовского уезда. Надо бы еще, кроме русского, и татарским заняться - все же Касимов был когда-то столицей небольшого ханства...

А.Б.



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