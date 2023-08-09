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Московский листок

Маркистскому кружку продлили содержание под стражей

Опубликовано 09.08.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Маркистскому кружку продлили содержание под стражей

Левым активистам из Уфы Дмитрию Чувилину, Ринату Буркееву, Павлу Матисову, Юрию Ефимову и Алексею Дмитриеву продлили содержание под стражей на три месяца.

Напомним, что участники «уфимской пятерки» были арестованы еще в марте прошлого года, им предъявлены обвинения в создании «террористического сообщества», которым следствие считает марксистский кружок, который посещали товарищи.

Характерно, что одним из аргументов следствия для продления содержания под стражей была информация от республиканского УФСБ, что обвиняемых поддерживает «координатор Левого Фронта Удальцов С.С., 1977 г.р., временно проживающий на территории Евросоюза» (!!!), хотя с 2012 года Удальцов не выезжал за пределы РФ. Да я сам его видел только что, на конференции в ЦДРИ, в конце июля.

Вот такого качества следственные материалы содержатся в уголовном деле, хотя может территория возле метро "Кузнецкий мост" потихоньку вступила в Евросоюз, просто мы не знаем?..

А.Б.



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