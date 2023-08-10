Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А водопровод и канализация не во вред России действуют?

Опубликовано 10.08.2023 в разделе комментариев 0

лавров мид
А водопровод и канализация не во вред России действуют?

Американская корпорация Microsoft действует во вред России и поддерживает Киев, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. А его слова тиражирует также правительственная "Российская газета".

Дипломат также назвал Microsoft одной из компаний, "которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами" против государства.

По словам замминистра, "с самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны".

Новость, конечно, не в этом. А в том, что в правительстве РФ сидят конченые болваны, причем убедительно демонстрирующие это всему свету.

А водопровод и канализация не во вред России действуют? Электрический ток точно поддерживает спецоперацию? А закон Ома соответствует законодательству РФ?

Как мировой монополист Майкрософт значит сегодня ничуть не меньше, чем водопровод.

Понятно, водопровод можно заменить, если что - колодец, коромысло, два ведра и баба с крепкой задницей. А вместо Майкрософта что? Логарифмияческая линейка и машинка "Ундервуд"? И телефон с диском: "Девушка, девушка, мне Смольный... Как нахрен?!"

Сколько было разговоров, что нельзя американской компании, тесно связанной с интересами Вашингтона, полностью доверять компьютеризацию всей страны? Что должна быть своя среда, совместимая с Майкрософтом, но своя? Даже денег каких-то выделялось на это, и не сомневаюсь, что все они были освоены до копеечки... И теперь особняки наших сетевых олигархов гордо высятся на Майамии рядом со скромными домишками Гейтса и Брина...

Но вот по-прежнему у меня в компьютере загружается Майкрософт, и у заместителей министра Лаврова, полагаю, тоже. Как и водопровод, "сработанный еще рабами Рима", кстати, члена НАТО с 1949 года.

Интересно, а можно ли уволить заместителя министра с формулировкой "круглый дурак"?

Хотя кто ж тогда останется...

А.Б.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ну, может, из Африки кого пришлют...
Ну, может, из Африки кого пришлют...
08.08.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Киев отчитался перед хозяином (0)
СК не нашел подтверждения версии с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде (0)
В Амурской области на два месяца под стражу заключили местного жителя, который намеревался вступить в ряды ВСУ (1)
А водопровод и канализация не во вред России действуют? (0)
Маркистскому кружку продлили содержание под стражей (6)
Австрийский министр переехала в Касимовское ханство (14)
Крупные производители чая и кофе поднимут отпускные цены (19)
Мы больше не ведущая космическая держава (25)
Ну, может, из Африки кого пришлют... (4)
Вместо дедолларизации экономики мы видим дедолларизацию россиян... (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss