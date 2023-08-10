Американская корпорация Microsoft действует во вред России и поддерживает Киев, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. А его слова тиражирует также правительственная "Российская газета".

Дипломат также назвал Microsoft одной из компаний, "которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами" против государства.

По словам замминистра, "с самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны".

Новость, конечно, не в этом. А в том, что в правительстве РФ сидят конченые болваны, причем убедительно демонстрирующие это всему свету.

А водопровод и канализация не во вред России действуют? Электрический ток точно поддерживает спецоперацию? А закон Ома соответствует законодательству РФ?

Как мировой монополист Майкрософт значит сегодня ничуть не меньше, чем водопровод.

Понятно, водопровод можно заменить, если что - колодец, коромысло, два ведра и баба с крепкой задницей. А вместо Майкрософта что? Логарифмияческая линейка и машинка "Ундервуд"? И телефон с диском: "Девушка, девушка, мне Смольный... Как нахрен?!"

Сколько было разговоров, что нельзя американской компании, тесно связанной с интересами Вашингтона, полностью доверять компьютеризацию всей страны? Что должна быть своя среда, совместимая с Майкрософтом, но своя? Даже денег каких-то выделялось на это, и не сомневаюсь, что все они были освоены до копеечки... И теперь особняки наших сетевых олигархов гордо высятся на Майамии рядом со скромными домишками Гейтса и Брина...

Но вот по-прежнему у меня в компьютере загружается Майкрософт, и у заместителей министра Лаврова, полагаю, тоже. Как и водопровод, "сработанный еще рабами Рима", кстати, члена НАТО с 1949 года.

Интересно, а можно ли уволить заместителя министра с формулировкой "круглый дурак"?

Хотя кто ж тогда останется...

А.Б.