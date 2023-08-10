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Московский листок

В Амурской области на два месяца под стражу заключили местного жителя, который намеревался вступить в ряды ВСУ

Опубликовано 10.08.2023 в разделе комментариев 1

фсб арест гсу
В Амурской области на два месяца под стражу заключили местного жителя, который намеревался вступить в ряды ВСУ

С ходатайством об избрании такой меры пресечения выступил следователь УФСБ России по Амурской области. Арестованный житель региона обвиняется в государственной измене (статья 275 УК РФ).

"Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, у суда имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, следствием производится сбор и закрепления доказательств", - говорится в сообщении суда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление ФСБ, амурчанина задержали в благовещенском аэропорту.

Вот меня в данном случае как раз интересуют доказательства.

Понятно, что государственная измена - тяжкое преступление, но "собирался вступить в ВСУ" входит ли в его состав? Если б вступил - вопросов нет. А вот "собирался"... А если б не собрался? Если б не взяли по состоянию здоровья, поскольку вопрос психического здоровья тут не на последнем месте...

В общем, понятно, что арестовали по доносу, поскольку документов нет и быть не может. Может быть, созванивался с кем-то на Украине, но подслушанный разговор может ли служить доказательством?

Но ведь и следствие, и суд тоже могут засекретить, "учитывая тяжесть предъявленного обвинения"...

Ну и задержали в аэропорту - разве из Благовещенска летают самолеты на Украину? Я просмотрел - только в Москву, Красноярск, Иркутск и прочие окружающие города. Из заграницы - только Ташкент. Так и оттуда в Киев не летит ничего...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кто не хочет "Смерш" в стране, тот не хочет
и на своем форуме написал 10.08.2023 11:32
И, наоборот.
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