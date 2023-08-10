СК не нашел подтверждения версии с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде

Судьба 12 человек остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается также, что в результате взрыва повреждены более 110 строений, большинство из которых - жилые дома.

Взрыв на складе с пиротехникой на территории Загорского оптико-механического завода прогремел утром 9 августа.

Известно, что эпицентр взрыва находился на территории склада с пиротехникой, его арендовало некогда успешное предприятие, которое сейчас находится в процедуре банкротства. К взрыву, вероятнее всего, привел пресловутый "человеческий фактор".

При взрыве на заводе пострадали 43 человека.

Ну и зачем при таком бардаке украинские диверсанты?

Частная лавочка арендует взрывоопасный склад в центре города, более того, на территории оборонного завода. Лавочку банкротят, нисколько не беспокоясь о том, что кроме финансовой отвественности за ней есть и другая - за безопасность и жизни людей.

И виноват тут не стрелочник, а тот, кто вообще допустил такую систему.

А.Б.