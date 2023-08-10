Украина направила Пентагону первый доклад о применении в боевых действиях кассетных боеприпасов, которые США ранее передали ВСУ, сообщает телеканал CNN.

В отчете содержится информация о количестве выпущенных снарядов, а также числе уничтоженных ими целей.

В конце месяца глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Киев направит Пентагону отчет об их применении.

Это нормально для суверенной страны, которая ведет "отечественную войну" против "ворога", который еще вчера считался братом, а теперь вообще уже не родственник?

По существу, это разве не измена Родине по старой, советской еще статье - сейчас она формулируется как "государственеая измена", а это не одно и тоже. Государственной измены руководство Украины не совершало, а вот измена Родине - это вся политика бывшей УССР за последник 30 лет...

И вот бывшая братская Украина отчитывается перед стратегическим противником о применении импортных кассетных боеприпасов, причем запрещенных на самой Украине...

Интересно, попал ли в отчет Резникова удар по центру Донецка 5 августа, университет сгорел...

А.Б.