Какого хрена Навального лишают свободы слова вопреки Конституции РФ?

Вот сообщение о несчастном (о пресловутом) Навальном:

«Московский городской суд запретил оппозиционеру Алексею Навальному публиковать сообщения в сети в течение десяти лет после освобождения, сообщили РБК в пресс-службе суда. Даже после отбывания последнего 19-летнего срока Алексею Навальному ещё 10 лет нельзя будет писать в интернете — это тоже содержится в приговоре политику, сообщает (https://t.me/agentstvonews/3915) «Агентство. Новости». Таким образом, Навальный, согласно нынешнему решению суда, получит право что-то постить самое раннее в 2050-х, когда ему самому будет уже под 80 лет».

Давайте обсудим эту новость.

Начнём с того, что народ России (а это суверенный хозяин всех этих «пердизентов», депутатов и судей) в Конституции РФ установил, что в России все граждане абсолютно свободны, правда, с некоторым исключением:

«Статья 22

1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов».

То есть то, что человека за установленное судом преступление лишают предусмотренной Конституцией свободы, разрешено самой Конституцией, разрешено народом России – главной властью России.

Но вот с со свободой слова всё сложнее. Народ не разрешает никому лишать граждан свободы слова НИ В КАКИХ СЛУЧАЯХ, если оно распространяется законным способом и не является преступными агитацией и пропагандой.

«Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Как видите, народ России не разрешал никаким судьям как-либо запрещать «распространять информацию любым законным способом». А распространение информации почтой или в интернете – это законный способ.

И в Уголовном кодексе Российской Федерации в Раздел III «Наказание», в главе 9 «Понятие и цели наказания. Виды наказаний» нет ни слова о том, что судам разрешается наказывать преступников лишением их права «свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Какого хрена Навального лишают свободы слова вопреки Конституции РФ? Это же не наказание Навальному, это издевательство над самым авторитетным оппозиционным политиком, а издевательства недопустимы ни над каким гражданином России.

«Статья 21

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».

Мне могут сказать, что вот судьи не считают лишения Навального свободы слова издевательством! Не считают и всё тут! Это понятно. Но кто такие судьи в России? Ведь в России в судьи и прокуроры уже несколько десятилетий назначают не людей, а совершенно бессовестных животных. Животных!

Вот вам «Московский комсомолец» приводит пример этих животных:

«Скандально известная экс-судья Елена Кондрат, приговоренная на днях к 9 годам лишения свободы, помещена в карцер за драку. Как стало известно «МК», оппонентом Кондрат стала тоже бывшая судья, а также прокурор одного из районов Владикавказа Ольга Швецова, осужденная на 12 лет за организацию заказного убийства.

По нашей информации, поводом для конфликта двух дам, не так давно носивших мантии, стал выпад Швецовой в адрес сына Кондрат Никиты. Он сейчас сам находится в СИЗО «Кремлевский централ» – молодого человека обвиняют опять-таки в организации убийства.

Около недели назад Кондрат объявил голодовку – так он выражает свое несогласие с запретом на пользование туалетом после 22.00. Также сын экс-судьи утверждает, что ему не давали воды, а один из сотрудников изолятора даже его толкнул.

Мать узнала об инциденте с сыном, находясь в СИЗО. Переписка между заключенными запрещена, поэтому Елена Кондрат не может поддержать отпрыска даже на бумаге. Женщина стала рассказывать о своих тревогах в камере, на что бывшая прокурорша отреагировала достаточно резко. Это и стало поводом для конфликта.

В итоге в карцере оказалась Кондрат, так как именно ее признали зачинщицей потасовки. Женщине посоветовали быть более сдержанной во время конфликта – даже если речь идет о материнских чувствах».

И когда я этих «судей», «прокуроров» и прочих «правоохренителей» называю животными, то вы и меня поймите – у меня для этого личные основания.

Напомню, что по делу ИГПР ЗОВ первые обыски проводил и впоследствии просил суд продлить нам нахождение под стражей следователь СК ЦАО Москвы майор А. Бычков, потом у него появились более важные дела (о которых ниже) и он передал следствие майору Н. Талаевой. А направляло их деятельность и продляло следствие животное, подобранное Бастрыкиным «по образу и подобию своему», - руководитель следственного управления Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы полковник А. Крамаренко, который орудовал в одном здании с прокурором округа страшим советником юстиции М. Устиновским.

Вот эти животные и завели дело ИГПР ЗОВ за: «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России».

И все сопровождавшие наше дело «судьи» радостно соглашались, что за организацию референдума надо судить, и таки приговорили нас к различным срокам.

За подготовку референдума – в тюрьму? Это судьи, это люди? Нет, это животные! Разве что человекообразные – не спорю.

А потом ФСБ арестовала генерала Д. Никандрова, первого заместителя начальника ГСУ СКР по Москве генерала А. Дрыманова, а также заместителя А. Бастрыкина, начальника главного управления межведомственного взаимодействия и службы безопасности СКР генерала М. Максименко. Взяли их за связь с ворами в законе, причём, «шестеркой» в организации этой связи с преступниками был тот самый майор Бычков, который тут же и сдал ФСБ своих генералов в обмен заключения в СИЗО на домашний арест. Попутно выяснилось, что воры в законе особо не заморачивались, и вели переговоры о размере взяток прямо в прокуратуре ЦАО, под крышей полковника Крамаренко и прокурора Устиновского.

В результате полковник Максименко был приговорен к 14 годам заключения и штрафу в 250 млн. руб., генерал Дрыманов — к 12 годам и штрафу в 196 млн. руб., а полковник Крамаренко — к 10 годам и выплате 195 млн руб.

Крамаренко и Дрыманов руководили преступным сообществом, которое называется «Следственный комитет» (СК), и именно с помощью этого СК они и совершали свои преступления. Ведь даже если бы они руководили преступным сообществом, но вне СК, то вменяемые им преступления они просто не могли бы совершить. Не смогли бы они совершить эти преступления и сами по себе - не будучи руководителями СК. А следователь Бычков, начавший дело против ИГПР ЗОВ, перевозил деньги от вора в законе генералам СК, посему он рядовой участник этого преступного сообщества. А как иначе считать? Генералы и полковники совершали преступление с помощью СК, но СК не преступная организация? А где логика?

А «судьи», сопровождавшие фальсификацию дел этих членов преступного сообщества, не преступники? Это же их пособники! «Судья» Криворучко, который признал, что организация, создаваемая по закону «О референдуме» является «переименованной организацией», созданной по закону «Об общественных объединениях» - разве это не закоренелый мерзавец?

Мне скажут, что Следственный комитет это не запрещённая судом, разрешённая и предусмотренная законами организация, но так ведь и Инициативная группа по проведению референдума тоже была не запрещённая судом, разрешённая и предусмотренная законами организация.

Но вернёмся к Навальному. Ему назначают издевательскую и запрещённую Конституцией меру наказания – запрещают «свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», - а юристы, которых в России и тем более, в оппозиции, как говна, – молчат!

Почему?? Это я не понимаю написанное в Конституции или они не способны понять?