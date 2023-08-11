Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Офицеров судят за "неготовность отразить"

Опубликовано 11.08.2023 в разделе комментариев 2

армия солдат
Офицеров судят за "неготовность отразить"

Суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на российскую территорию в отношении двух офицеров Вооруженных сил РФ.

Подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков не смогли предотвратить обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) своей части и склада боеприпасов в Белгородской области, в результате чего погибли семеро военнослужащи, ранено еще 43 человека и уничтожено 15 единиц различной военной техники.

Они обвиняются в совершении преступления по ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию, повлекшее тяжкие последствия).

Рассмотрение дела, скорее всего, пройдет в закрытом режиме, что придает любым оценкам ситуации, и даже простому ее освещению некоторый оттенок "стремности" - одно неосторожное слово, и ты уже дискредитируешь нашу доблестную армию.

Но разве само по себе дело не дискредитирует армию? Ведь старших офицеров судят не за то, что подполковник или майор уснули на посту - они не смогли должным образом организовать боевого дежурства или проконтролировать надлежащее его исполнение.

То есть виноваты в гибели людей и уничтожении техники не диверсанты с сопределной территории, а старшие офицеры российской армии, которые не организовали отражения внезапного нападения? А диверсанты - это вроде стихийного бедствия, неконтролируемые силы природы?

Вот у нас говорят сейчас о подвиге советских пограничников 22 июня 1941 года, а их на самом деле под суд надо - по статье 340 УК РФ! Ведь тогда в результате внезапного нападения погибло солдат и офицеров куда больше, чем 7 человек.

Несомненно у подполковника Бондарева и майора Дмитракова были огрехи по службе, потому что не бывает, чтоб не было. Но как-то дослужились они до больших звезд на погонах, и ничего, все было нормально. Полагаю, служили как все. А потом вдруг - внезапное нападение. Ну так на то и внезапное...

Тогда, может, военной прокуратуре поднять глаза повыше - ведь неготовность к внезапному нападению демонстрирует не только эта несчастная часть под Белгородом, а даже вон в Кремль залетел беспилотник. Разве к этому готовились перед 24 февраля прошлого года? Нет, рестораны в Киеве арендовали заранее под банкеты... Да вон целый город Ростов вместе со штабом округа оказался неготов ко внезапному нападению - кстати, не такому уж и внезапному, все ж 200 верст от Россоши двигались... И потерь было побольше...

А бить по голове старшим офицерам за то, что они где-то чего-то недоглядели, никак не способствует росту боевого духа армии. Хотя огрехов по службе, думаю, было достаточно. Как у всякого...

 А.Б.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Байден освободитель написал 11.08.2023 11:57
Байден сила и мощь
Ответить
ВСУ обстреляли село Калиновка в Курской области.
Это случайно не та ли Калиновка написал 11.08.2023 11:37
, из которой был родом чувак, не стеснявшийся подниматься на Мавзолей в вышиванке?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 года. Верите?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ну, может, из Африки кого пришлют...
Ну, может, из Африки кого пришлют...
08.08.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ждем тайфун в Приморье (0)
Депутат Госдумы призвала сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов (0)
Растет продолжительность жизни. Ожидаемая... (0)
Офицеров судят за "неготовность отразить" (2)
Какого хрена Навального лишают свободы слова вопреки Конституции РФ? (2)
Киев отчитался перед хозяином (55)
СК не нашел подтверждения версии с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде (30)
В Амурской области на два месяца под стражу заключили местного жителя, который намеревался вступить в ряды ВСУ (19)
А водопровод и канализация не во вред России действуют? (15)
Маркистскому кружку продлили содержание под стражей (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss