Офицеров судят за "неготовность отразить"

Суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на российскую территорию в отношении двух офицеров Вооруженных сил РФ.

Подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков не смогли предотвратить обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) своей части и склада боеприпасов в Белгородской области, в результате чего погибли семеро военнослужащи, ранено еще 43 человека и уничтожено 15 единиц различной военной техники.

Они обвиняются в совершении преступления по ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства по обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию, повлекшее тяжкие последствия).

Рассмотрение дела, скорее всего, пройдет в закрытом режиме, что придает любым оценкам ситуации, и даже простому ее освещению некоторый оттенок "стремности" - одно неосторожное слово, и ты уже дискредитируешь нашу доблестную армию.

Но разве само по себе дело не дискредитирует армию? Ведь старших офицеров судят не за то, что подполковник или майор уснули на посту - они не смогли должным образом организовать боевого дежурства или проконтролировать надлежащее его исполнение.

То есть виноваты в гибели людей и уничтожении техники не диверсанты с сопределной территории, а старшие офицеры российской армии, которые не организовали отражения внезапного нападения? А диверсанты - это вроде стихийного бедствия, неконтролируемые силы природы?

Вот у нас говорят сейчас о подвиге советских пограничников 22 июня 1941 года, а их на самом деле под суд надо - по статье 340 УК РФ! Ведь тогда в результате внезапного нападения погибло солдат и офицеров куда больше, чем 7 человек.

Несомненно у подполковника Бондарева и майора Дмитракова были огрехи по службе, потому что не бывает, чтоб не было. Но как-то дослужились они до больших звезд на погонах, и ничего, все было нормально. Полагаю, служили как все. А потом вдруг - внезапное нападение. Ну так на то и внезапное...

Тогда, может, военной прокуратуре поднять глаза повыше - ведь неготовность к внезапному нападению демонстрирует не только эта несчастная часть под Белгородом, а даже вон в Кремль залетел беспилотник. Разве к этому готовились перед 24 февраля прошлого года? Нет, рестораны в Киеве арендовали заранее под банкеты... Да вон целый город Ростов вместе со штабом округа оказался неготов ко внезапному нападению - кстати, не такому уж и внезапному, все ж 200 верст от Россоши двигались... И потерь было побольше...

А бить по голове старшим офицерам за то, что они где-то чего-то недоглядели, никак не способствует росту боевого духа армии. Хотя огрехов по службе, думаю, было достаточно. Как у всякого...

А.Б.