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Московский листок

Растет продолжительность жизни. Ожидаемая...

Опубликовано 11.08.2023 в разделе комментариев 0

геноцид вымирание смертность
Растет продолжительность жизни. Ожидаемая...

Ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,4 года, что превышает период до пандемии. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Война, кризис, снижение уровня и качества жизни у нас ни на что не влияют - люди живут все дольше и дольше, не сумев отомстить социальным расходам государства, думают отыграться на Пенсионном фонде.

В начале нулевых в среднем россияне жили до 64 лет и только в 2005 году появились положительные тенденции. Сначала обрадовали мужчины, которые в 2006 году отодвинули порог смерти выше пенсионного возраста — до 60,4 лет. Потом начали устанавливаться рекорды:

2012 — 70,24 (дольше, чем когда-либо в СССР).

2014 — 70,93 (в состав вошел Крым, где традиционно всегда жили дольше).

2015 — более 71 года.

2017 — более 72 лет.

2018 — возраст приблизился к 73 годам (72, 91).

Вы верите этим цифрам? Думаю, надо провести опрос...

А.Б.



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