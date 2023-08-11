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Московский листок

Депутат Госдумы призвала сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов

Опубликовано 11.08.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Депутат Госдумы призвала сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила с предложением сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов.

По словам парламентария, к подобной продолжительности рабочей недели прибегают в развитых странах и она вполне соответствует возможностям российского рынка труда.

Бессараб подчеркнула, что, например, в Нидерландах — стране с одним из самых высоких уровней жизни — рабочая неделя составляет 33 часа, и Россия «должна быть в этом направлении прогрессивной».

«Пора говорить всерьез о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих. <...> Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад», — отметила депутат.

В текущей экономической ситуации в России ввести четырехдневную неделю для многодетных родителей не представляется возможным, поскольку стране не хватает лишних рабочих рук, которые могли бы быть задействованы в высвобождающиеся часы. Об этом в эфире НСН заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков,

Но и тут есть нюанс - стране не хватает рабочих рук из-за низкой производительности труда и столь же низкому уровню заработной платы. Почему с этим мирятся профсоюзы? Рабочих рук не хватает там, где работают именно руками, и получают за свой труд на уровне даже не 50-ти, а 500 лет назад. А то и просто - не хватает рабов...

 А.Б.



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