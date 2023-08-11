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Московский листок

Ждем тайфун в Приморье

Опубликовано 11.08.2023 в разделе комментариев 0

ураган тайфун
Ждем тайфун в Приморье

Во Владивостоке и на большей территории Приморского края 10-11 августа ожидаются сильные, а местами и очень сильные дожди - от 50 до 110 процентов месячной нормы осадков. В заливе Петра Великого прогнозируется ветер до 33 метров в секунду и высота волн до 2,5 - 3 метра. Связано это с влиянием тайфуна KHANUN.

По последним данным Примгидромета, центр тайфуна на Приморье не выйдет, однако крылом заденет и принесет интенсивные ливни, которые усугубят ситуацию с подтоплениями на реках.

В Приморье направлен аэромобильный отряд спасателей из Хабаровска - 50 специалистов, пять автомобилей и четыре плавсредства. Известно, что их распределят по Уссурийскому и Дальнереченскому городским округам, в этих местах уже можно говорить о наводнении на отдельных участках.

10 августа ливни ждут и в южной половине Сахалина, на реках вода может подняться на один-два метра. Прогнозируется затопление сельхозугодий и дорог. В региональном МЧС заявили, что личный состав готов к работе.

Между тем в Тихом океане зародился новый, седьмой в этом сезоне тайфун LAN.

Что хорошо, о стихийных бедствиях стали сообщать заранее. Скоро узнаем, достаточно ли 50 специалистов, пяти автомобилей и четырех плавсредств.

 А.Б.



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