Какое дело УФСБ в Коми до Меланшона и Корбина?

"В защиту Бориса Кагарлицкого открытое письмо подписали многие мировые знаменитости, среди них Жан Люк Меланшон, бывший и возможно будущий тоже кандидат в президенты Франции, лидер Левой партии.

Джереми Корбин, бывший лидер Лейбористской партии Британии и бывший кандидат в премьер министры Британии.

Славой Жижек, самый известный в мире философ левой ориентации. И другие.

Таким образом происходит массовый переход огромного в мире марксистского движения на позицию критики России. Это огромный ущерб интересам России.

Сейчас если освободить Кагарлицкого, это будет выглядеть уже как Россия уступила давлению. Это тоже плохо.

Вся эта история с арестом Кагарлицкого в Коми выглядит как-то странно, если не сказать сюрреалистически. Кагарлицкий очень осторожный интеллектуал и очень трудно поверить, что он связан с экстремизмом и терроризмом.

Жесткость вон к азовцам и украинским генералам или к 5-ой колонне, которая сидит в высоких кабинетах, надо проявлять, а не к безобидным 64 летним социологам".

Вот это была цитата. Это совсем не я написал. А угадайте кто?

Сергей Марков, депутат Государственной Думы РФ V созыва от "Единой России", член Парламентской ассамблеи Совета Европы (2007-2011), член Общественной палаты РФ трёх составов, доверенное лицо президента РФ Путина (2012).

Тут добавлять совершенно нечего. Но вспомним Навального, за которого пытались вступиться еще более весомые фигуры мировой политики. И что? Сидит на особом режиме, как какой-нибудь Радуев или Чикатило...

Правда, при посакдке известных людей бывает два вопроса: за что? и почему?

За что, как правило, никак не соотносится с уголовным кодексом и вообще с понятием законности, но зато почему, к примеру, в случае в Нвавальным ясно каждому.. К законности отношения не имеет, но хотя бы не противоречит рассудку.

В кейсе Кагарлицкого нет ответа на оба вопроса. Вот даже у Маркова, хотя вхож человек, информирован...

Но боюсь, что в деле Кагарлицкого никакое мировое общественное мнение значения не имеет, поскольку по нему решение принимали люди, которые вообще, даже по своему статусу, к подобным вопросам касательства не имеют. Ни Путин, ни Лавров, даже не Нарышкин стоят за всем этим, а персоны куда менее значительные - но подчас весьма влиятельные. Как в поговорке "жалует царь, да не жалует псарь". А Кагарлицкого и царь не особо жалует... Дело Кагарлицкого ведет УФСБ по республике Коми - какой там Меланшон, какой Корбин... Вот если бы управление делами ФСБ - тогда другое дело.

А Путину, которого впервые в истории России могут арестовать в любой третьей стране как простого уголовника, тоже мнение международной общественности теперь малоинтересно. Я думаю, даже Захаровой неинтересно.