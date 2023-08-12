Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Какое дело УФСБ в Коми до Меланшона и Корбина?

Опубликовано 12.08.2023 автором в разделе комментариев 0

тюрьма кагарлицкий
Какое дело УФСБ в Коми до Меланшона и Корбина?

"В защиту Бориса Кагарлицкого открытое письмо подписали многие мировые знаменитости, среди них Жан Люк Меланшон, бывший и возможно будущий тоже кандидат в президенты Франции, лидер Левой партии.

Джереми Корбин, бывший лидер Лейбористской партии Британии и бывший кандидат в премьер министры Британии.

Славой Жижек, самый известный в мире философ левой ориентации. И другие.

Таким образом происходит массовый переход огромного в мире марксистского движения на позицию критики России. Это огромный ущерб интересам России.

Сейчас если освободить Кагарлицкого, это будет выглядеть уже как Россия уступила давлению. Это тоже плохо.

Вся эта история с арестом Кагарлицкого в Коми выглядит как-то странно, если не сказать сюрреалистически. Кагарлицкий очень осторожный интеллектуал и очень трудно поверить, что он связан с экстремизмом и терроризмом.

Жесткость вон к азовцам и украинским генералам или к 5-ой колонне, которая сидит в высоких кабинетах, надо проявлять, а не к безобидным 64 летним социологам".

Вот это была цитата. Это совсем не я написал. А угадайте кто?

Сергей Марков, депутат Государственной Думы РФ V созыва от "Единой России", член Парламентской ассамблеи Совета Европы (2007-2011), член Общественной палаты РФ трёх составов, доверенное лицо президента РФ Путина (2012).

Тут добавлять совершенно нечего. Но вспомним Навального, за которого пытались вступиться еще более весомые фигуры мировой политики. И что? Сидит на особом режиме, как какой-нибудь Радуев или Чикатило...

Правда, при посакдке известных людей бывает два вопроса: за что? и почему?

За что, как правило, никак не соотносится с уголовным кодексом и вообще с понятием законности, но зато почему, к примеру, в случае в Нвавальным ясно каждому.. К законности отношения не имеет, но хотя бы не противоречит рассудку.

В кейсе Кагарлицкого нет ответа на оба вопроса. Вот даже у Маркова, хотя вхож человек, информирован...

Но боюсь, что в деле Кагарлицкого никакое мировое общественное мнение значения не имеет, поскольку по нему решение принимали люди, которые вообще, даже по своему статусу, к подобным вопросам касательства не имеют. Ни Путин, ни Лавров, даже не Нарышкин стоят за всем этим, а персоны куда менее значительные - но подчас весьма влиятельные. Как в поговорке "жалует царь, да не жалует псарь". А Кагарлицкого и царь не особо жалует... Дело Кагарлицкого ведет УФСБ по республике Коми - какой там Меланшон, какой Корбин... Вот если бы управление делами ФСБ - тогда другое дело.

А Путину, которого впервые в истории России могут арестовать в любой третьей стране как простого уголовника, тоже мнение международной общественности теперь малоинтересно. Я думаю, даже Захаровой неинтересно.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 года. Верите?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ну, может, из Африки кого пришлют...
Ну, может, из Африки кого пришлют...
08.08.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Какое дело УФСБ в Коми до Меланшона и Корбина? (0)
Ждем тайфун в Приморье (4)
Депутат Госдумы призвала сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов (4)
Растет продолжительность жизни. Ожидаемая... (5)
Офицеров судят за "неготовность отразить" (44)
Какого хрена Навального лишают свободы слова вопреки Конституции РФ? (10)
Киев отчитался перед хозяином (56)
СК не нашел подтверждения версии с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде (34)
В Амурской области на два месяца под стражу заключили местного жителя, который намеревался вступить в ряды ВСУ (20)
А водопровод и канализация не во вред России действуют? (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss