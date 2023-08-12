Киев обвиняет Израиль в пророссийской позиции

Украина намерена добиваться исключения Израиля из формата «Рамштайн» из-за отсутствия помощи и сохранения отношений с Россией, пишет The Kyiv Post со ссылкой на собственный источник.

«Израильские власти так и не предоставили реальную помощь, зато информация, полученная во время встреч, используется Израилем в собственных интересах», — пояснил собеседник издания. Он также отметил, что намерения Киева продиктованы «недружественными действиями Израиля по отношению к Украине и его пророссийской позицией на международной арене».

Также, по словам источника издания, украинские власти опасаются, что информация, получаемая Израилем во время встреч формата «Рамштайн», может передаваться Москве.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Израиля в отсутствии обещанных поставок средств противовоздушной обороны (ПВО).

Зато более разговорчив оказался глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Решение израильских властей он назвал «недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении». При этом он подчеркнул, что на любые враждебные действия Украина «жестко и быстро» ответит. Видимо, скоро украинские БПЛА полечят не только в Белгород и Москву, но и в Хайфу...

Так о чем речь?

Оказывается, власти Израиля изменили правила въезда для украинцев, отменив для них безвизовый режим. Правительство установило лимит на въезд в 5 тысяч человек. Теперь посадка на рейсы возможна только при наличии предварительного разрешения МВД Израиля. При этом ограничения затронут и туристов.

Ну как такое можно пережить?

А то, что в Израиль едет тот же самый контингент, из которого 100 лет назад формировались отряды погромщиков, никого не интересует? Что на израильских пляжах все чаще можно увидать татуировки с нацистской символикой? И что за продажу работ Ленина или Троцкого на Украине можно угодить в тюрьму, а вот "Майн Капф" продается свободно - свой экземпляр я, кстати, купил именно на Украине...

А.Б.