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Московский листок

Украинский БПЛА атаковал детскую больницу

Опубликовано 12.08.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украинский БПЛА атаковал детскую больницу

В Северо-Западном округе столицы украинский беспилотник типа «Бобер» взорвался неподалеку от перинатально-кардиологического центра 67-й горбольницы.

«Бобер», предположительно запущенный со стороны Черкасской области Украины еще ночью, к утру, пролетев над целым рядом субъектов Российской Федерации, появился в небе над столичным регионом. Вначале его заметили в районе аэропорта Внуково, который после ввода оперативного плана «Ковер» на некоторое время прекратил принимать и выпускать самолеты. Затем ударный беспилотник попал в поле зрения жителей подмосковного Красногорска, пролетел в районе военного госпиталя имени Вишневского и направился в столицу.

Жители запада и северо-запада Москвы выложили десятки видеозаписей и фото пролета примерно на высоте 100–150 м небольшого аппарата самолетного типа. В основном он следовал над Москва-рекой, распугав посетителей пляжей в Серебряном бору.

Однако в какой-то момент дрон резко пошел на снижение, рухнул в парк, немного не долетев до перинатального центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова, что на улице Саляма Адиля, и взорвался. Поражающих элементов во взрывном устройстве, установленном в БПЛА, не было, а ударом взрывной волны в больнице выбило стекла.

«Бобер» может преодолевать до 1 тыс. км и несет в себе кумулятивный заряд КЗ-6, эквивалентный по мощности 1,8 кг в тротиловом эквиваленте.

 А.Б.



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