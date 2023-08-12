Во Львове приходится эксгумировать останки погибших советских солдат, чтобы похоронить украинских военных, которым не нашлось места на кладбище, сообщает издание Economist.

Ранее мэрия Львова сообщила, что останки 653 человек были эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле, где находились могилы погибших воинов Первой мировой войны и советского периода.

Журнал рассказывает о Виталии Чековском, который вместе с двумя сослуживцами был похоронен 4 августа на Лычаковском кладбище - несколько недель назад в этой могиле покоился кто-то другой.

Ранее погибших недавно украинцев хоронили в другой части кладбища, но вскоре места перестало хватать. Поэтому руководство решило воспользоваться местом военного мемориала, построенного при СССР.

При выкапывании новых могил были обнаружены скелеты. По мнению директора кладбища Александра Дмитриева, большая часть найденных погибших были "из НКВД".

Знаковое место именно Львов - до войны украинцы там практически не жили, город-то австрийский, позже польский - только поляки, евреи и армяне. Евреев уничтожили немцы, поляков и армян - бандеровцы во время "Волынской резни".

Понятно и почему похоронено много бойцов НКВД - именно им пришлось очищать территорию от бандеровского подполья.

Ну а теперь потомки тех бандеровцев вернулись, тоже в виде покойников, и выселили прежних обитателей кладбища...

А.Б.