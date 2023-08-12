Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Во Львове идет война между покойниками за место на кладбище

Опубликовано 12.08.2023 в разделе комментариев 0

украина война киев
Во Львове идет война между покойниками за место на кладбище

Во Львове приходится эксгумировать останки погибших советских солдат, чтобы похоронить украинских военных, которым не нашлось места на кладбище, сообщает издание Economist.

Ранее мэрия Львова сообщила, что останки 653 человек были эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле, где находились могилы погибших воинов Первой мировой войны и советского периода.

Журнал рассказывает о Виталии Чековском, который вместе с двумя сослуживцами был похоронен 4 августа на Лычаковском кладбище - несколько недель назад в этой могиле покоился кто-то другой.

Ранее погибших недавно украинцев хоронили в другой части кладбища, но вскоре места перестало хватать. Поэтому руководство решило воспользоваться местом военного мемориала, построенного при СССР.

При выкапывании новых могил были обнаружены скелеты. По мнению директора кладбища Александра Дмитриева, большая часть найденных погибших были "из НКВД".

Знаковое место именно Львов - до войны украинцы там практически не жили, город-то австрийский, позже польский - только поляки, евреи и армяне. Евреев уничтожили немцы, поляков и армян - бандеровцы во время "Волынской резни".

Понятно и почему похоронено много бойцов НКВД - именно им пришлось очищать территорию от бандеровского подполья.

Ну а теперь потомки тех бандеровцев вернулись, тоже в виде покойников, и выселили прежних обитателей кладбища...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 года. Верите?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ну, может, из Африки кого пришлют...
Ну, может, из Африки кого пришлют...
08.08.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Во Львове идет война между покойниками за место на кладбище (0)
Украинский БПЛА атаковал детскую больницу (0)
Киев обвиняет Израиль в пророссийской позиции (1)
Какое дело УФСБ в Коми до Меланшона и Корбина? (3)
Ждем тайфун в Приморье (4)
Депутат Госдумы призвала сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов (4)
Растет продолжительность жизни. Ожидаемая... (5)
Офицеров судят за "неготовность отразить" (46)
Какого хрена Навального лишают свободы слова вопреки Конституции РФ? (10)
Киев отчитался перед хозяином (56)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss