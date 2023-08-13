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Московский листок

Вас не устроил капремонт? А вы застрахуйте его на 5 лет

Опубликовано 13.08.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Вас не устроил капремонт? А вы застрахуйте его на 5 лет

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дополнить Жилищный кодекс новой нормой, в соответствии с которой оказание или выполнение услуг по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также результат работ подлежат обязательному страхованию на срок не менее пяти лет.

Кроме того, согласно документу, компания, выполнившая некачественную работу, будет обязана устранить все недостатки в течение 30 дней с момента предъявления требования.

Депутат отметил, что более 20 процентов работ по капитальному ремонту выполняются с нарушениями. При этом устранение всех недостатков занимает от шести месяцев до несколько лет и часто сопровождается судебными разбирательствами, по факту «люди годами живут с протекающими крышами», пока ответственные за некачественную работу стороны судятся между собой.

То есть мы годами платим за будущий капремонт, которого, может, и не дождемся в этой жизни, а когда его сделают, но некачественно, мы с высокой степенью вероятности останемся и без денег, а без ремонта...

А чтобы этот бардак исправить, надо будет выложить еще денег за 5-летнее страхование капремонта! И тоже без гарантий, потому что страховая компания будут стараться признать любой ремонт качественым, а ваши претензии - несостоятельными...

 А.Б.



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