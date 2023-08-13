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Московский листок

В России с воскресенья, 13 августа, расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Опубликовано 13.08.2023 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
В России с воскресенья, 13 августа, расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

В список внесены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Помимо этого, для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток. Для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств регулируется государством. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

А теперь продолжение новости - в ближайшее время множество препаратов, в том числе обезболивающие, противодиабетические, антибиотики и ряд других препаратов, отпускавшиеся в аптеках без рецепта, теперь будут только по рецептам, причема рецепты станут "номерными". То есть чтобы купить себе даже дозу привычного лекарства, вы пойдете на прием к врачу за свежим рецептом, иначе вам в аптеке его просто не отпустят.

Теперь нагрузки на врачей вырастет многократно, за самым элементарным лекарством вы будете обивать пороги поликлиник, а если у вас что-то внезапно заболело ночью, то уже просто так в дежурную аптеку не сбегаете - будете ждать утра и топать за рецептом или звонить в "скорую"...

Да, и если нужного вам лекарства нет в аптеке, то провизор уже не сможет предложить вам препарат на замену - только то, что прописано в рецепте...

Представляете? У вас понос, а вы, зажав попу, бежите в поликлинику за рецептом на левомицетин... Или зуб болит, а вы за рецептом...

Про сердечный приступ даже не говорю...

 



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