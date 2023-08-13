Верховная рада Украины официально ввела в оборот термин «рашизм»

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Рады. В нем «рашизм» определяется как «новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации».

В поддержку заявления проголосовал 281 депутат Верховной рады, 57 — воздержались.

Признаками «рашизма» названы милитаризм, сакрализация институтов государства, а также возвеличивание России и россиян «за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов», сообщает украинское издание «Страна.ua».

В числе авторов проекта заявления были депутаты из рядов правящей партии Украины «Слуга народа». Полное название законопроекта — «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических».

Вполне жизнеспособная тема для студенческого реферата на факультете политологии, не на отличную оценку, а так на троечку, но при чем тут законодательное пространство Украины?

Что такое, например, "насильственное угнетение"? Бывает ненасильственное?

Существование каких народов России отрицается на официальном уровне? Может, украинского?

О какой "тоталитарной идеологии" они говорят, когда в России вообще нет государственной идеологии?

А вот на Украине она есть, причем государственная идеология есть, а вот оппозиционных партий нет, и оппозиционных СМИ нет. Запрещены и закрыты.

И никаких национальных меньшинств на Украине не признают, и язык только один - украинский.

В том же Крыму целых три государственных языка - русский, крымскотатарский и украинский, а в украинский период тоже был только один, угадайте, какой?

В российской политической системе полно недостатков, причем очень трудноустранимых, и очень болезненных... Выборы, например, фиктивны... Конституция тоже фиктивна. Но именно того, в чем упрекает РФ секта "Слуга народа" в украинском парламенте, как раз и нет.

А.Б.