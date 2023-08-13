Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Верховная рада Украины официально ввела в оборот термин «рашизм»

Опубликовано 13.08.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Верховная рада Украины официально ввела в оборот термин &#171;рашизм&#187;

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Рады. В нем «рашизм» определяется как «новая разновидность тоталитарной идеологии и практики, лежащего в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации».

В поддержку заявления проголосовал 281 депутат Верховной рады, 57 — воздержались.

Признаками «рашизма» названы милитаризм, сакрализация институтов государства, а также возвеличивание России и россиян «за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов», сообщает украинское издание «Страна.ua».

В числе авторов проекта заявления были депутаты из рядов правящей партии Украины «Слуга народа». Полное название законопроекта — «Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических».

Вполне жизнеспособная тема для студенческого реферата на факультете политологии, не на отличную оценку, а так на троечку, но при чем тут законодательное пространство Украины?

Что такое, например, "насильственное угнетение"? Бывает ненасильственное?

Существование каких народов России отрицается на официальном уровне? Может, украинского?

О какой "тоталитарной идеологии" они говорят, когда в России вообще нет государственной идеологии?

А вот на Украине она есть, причем государственная идеология есть, а вот оппозиционных партий нет, и оппозиционных СМИ нет. Запрещены и закрыты.

И никаких национальных меньшинств на Украине не признают, и язык только один - украинский.

В том же Крыму целых три государственных языка - русский, крымскотатарский и украинский, а в украинский период тоже был только один, угадайте, какой?

В российской политической системе полно недостатков, причем очень трудноустранимых, и очень болезненных... Выборы, например, фиктивны... Конституция тоже фиктивна. Но именно того, в чем упрекает РФ секта "Слуга народа" в украинском парламенте, как раз и нет.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,4 года. Верите?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ну, может, из Африки кого пришлют...
Ну, может, из Африки кого пришлют...
08.08.2023
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
Кого посадят на кол наследники Дракулы?
29.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков (1)
Верховная рада Украины официально ввела в оборот термин «рашизм» (0)
В России с воскресенья, 13 августа, расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (0)
Вас не устроил капремонт? А вы застрахуйте его на 5 лет (0)
Во Львове идет война между покойниками за место на кладбище (21)
Украинский БПЛА атаковал детскую больницу (8)
Киев обвиняет Израиль в пророссийской позиции (34)
Какое дело УФСБ в Коми до Меланшона и Корбина? (9)
Ждем тайфун в Приморье (4)
Депутат Госдумы призвала сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss