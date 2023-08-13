Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков

"По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины", - сообщил источник.

По данным источника, такие действия украинские власти предпринимают, так как харьковские военкомы лояльны к России и не справляются с обязанностями по мобилизации.

"По мнению украинского руководства, лояльные к РФ военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями, занимаются коррупцией, а деньгами не делятся. Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны", - сказал источник.

Он подчеркнул, что от подобных действий пострадает в первую очередь мирное население.

Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.

Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.

А мне кажется, хорошие военкомы - не гонят людей на фронт, а берут деньгами... И спецоперацию явно поддерживают - без нее как бы они обогатились?

А.Б.