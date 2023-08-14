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Московский листок

Forbes пишет, что союзники поставляют Украине откровенное барахло

Опубликовано 14.08.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Forbes пишет, что союзники поставляют Украине откровенное барахло

50 танков Leopard 1A5BE, купленных немецким оборонным концерном Rheinmetall у Бельгии для поставок на Украину, имеют проблемы с системой управления огнём (СУО), пишет Forbes.

СУО SABCA является отличительной чертой данной модификации, однако за немногим лучшую точность конструкторы отдали дополнительные расходы и "плату за уникальность".

Эти системы нуждаются в особом уходе и техническом обслуживании, к тому же их "наперечёт". SABCA на приобретённых машинах "находится в плохом состоянии". Германия планирует отправить Украине только 30 из 50 танков потому, что остальные пойдут под "каннибализацию" — разборку ради запчастей.

"Гораздо более серьёзная загвоздка — это тонкая стальная броня. С максимальной толщиной всего 70 миллиметров она не может обеспечить надёжной защиты ни от чего мощнее крупнокалиберного пулемёта русских", — пишет Forbes.

Это я писал и говорил еще в самом начале ажиотажа с поставками "Леопардов" на Украину. Собранные на заводе "Порше", они прекрасно ездят и управляются, но вот их боевое применение яляется проблемным. Не говоря о том, что танки в полевых условиях абсолютно неремонтопригодны.

Теперь об этом пишут профессионалы из Forbes.

Конечно, об этом прекрасно знали западные специалисты, но молчали, предпочитая рассказывать, как танк Леопард 1, первый германский танк после войны, выпущенный еще в начале 70-х, раскатает русскую оборону.

Теперь стало можно говорить - танки, вместо того, чтобы пойти на утилизацию, проданы Украине. Ничего, на Западе еще много неликвидов...

А.Б.



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