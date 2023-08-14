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Московский листок

Верховного судью наградили верховным орденом

Опубликовано 14.08.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Верховного судью наградили верховным орденом

Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

А с какой, в общем, стати?

Лебедев удостоен госнаграды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка", говорится в указе.

А в Конституции РФ говорится: "Статья 10. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны".

А в Статье 120 говорится: "Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону".

Понятно? Ни президенту, ни правительству, ни парламенту - только Конституции и закону!

А с чего бы тогда президент оценивает работу Верховного суда и награждает его руководителя? Это разве не попытка влиять на работу высшего судебного органа?

Это не говоря уже о том, что орден представляет собой немалую ценность - в июне 2008 года на аукционе «Сотбис» бриллиантовая звезда к ордену Святого Андрея Первозванного была продана за 2 729 250 фунтов стерлингов, что стало абсолютным рекордом не только для российских наград, но и вообще для орденов.

А Статья 124 Основного закона гласит: "Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом".

Противоречия не видите?

 А.Б.



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