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Московский листок

В течение нескольких дней на стройках Астаны погибло трое рабочих!

Опубликовано 14.08.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В течение нескольких дней на стройках Астаны погибло трое рабочих!

Рабочий скончался, упав в шахту на стройке в Астане с высоты 16-го этажа, а за два дня до этого в столице РК погибло еще двое рабочих.

10 августа погибли двое рабочих в результате падения с высоты 15 этажа, тоже в Астане.

Установлено, что по улице А.Байтурсынова в строящемся 20-этажном ЖК при проведении фасадных работ из-за обрыва троса с монтажной люльки упали с высоты 15-го этажа двое фасадчиков. Рабочие в возрасте 20-ти и 27-ми лет скончались на месте.

Эти факты показывают, что на строительных объектах Астаны работодателями не соблюдается техника безопасности и не созданы надлежащие условия труда, считает лидер Соцпартии Казахстана Айнур Курманов.

Примечательно, что строительные компании, где произошли трагедии, не проверяются департаментом труда и социального обеспечения и другими службами, как и другие стройки, в которых царит такая же ситуация, а у хозяев наплевательское отношение к жизни строителей, считает Курманов.

 А.Б.



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