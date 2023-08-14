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Московский листок

Финская логика

Опубликовано 14.08.2023 в разделе комментариев 0

Финская логика

Финляндия не обеспокоена угрозой российских властей нарастить численность войск вдоль границы, заявила глава финского МИДа Элина Валтонен. По ее словам, Россия оставила границу «почти незащищенной» после начала военных действий на Украине.

«У нас нет никаких опасений по этому поводу. Это довольно ожидаемо. Надо сказать, что наша граница остается довольно пустой»,— сказала госпожа Валтонен в интервью Financial Times.

Как она утверждает, за последние 18 месяцев Россия отвела войска от границы с Финляндией, чтобы задействовать их на Украине. «Если бы мы представляли угрозу, они бы точно не отвели свои войска, даже в ситуации, когда они заняты где-то еще… НАТО — это союз обороны, он никому не угрожает. НАТО расширяется не за счет силы, а за счет того, что свободные люди в демократических странах решают вступить в нее»,— отметила Элина Валтонен.

Но от кого обороняется Финляндия, если даже ее министр вынужден признать - Россия отвела войска, а общей границы со Швецией у нас и вообще нет?

И касаемо "оборонительного союза" - а кто держал войска в Афганистане в полтора раза дольше, чем СССР? Или Афганистан теперь свободная демократическая страна?

Такая же свободная и демократическая, как Ирак или Ливия? Как бывшая Югославия, переставшая существовать именно в итоге вторжения стран НАТО? Зато распавшись, республики СФРЮ резко стали свободными и демократическими? Особенно Косово...

Хотя Ирак тепепрь тоже свободный и демократический, пора в НАТО.

А вот оставлять финскую границу неприкрытой, пожалуй, что не стоило...

А.Б.



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