Навальный против Собянина: схватка сезона

Избирательная кампания на пост мэра Москвы перестаёт быть скучной. Сюрприз для Сергей Семёныча пришёл оттуда, откуда не ждали. А именно – из-за решётки.

Алексей Навальный – пожалуй, самый статусный оппозиционер, и к тому же – самый успешный оппонент Собянина (выборы 2013), заклеймил либералов 90-х, заявив в тексте-манифесте, что именно они построили путинизм (что правда).

А также сообщил, что поддерживать/пропагандировать в качестве «меньшего зла» или «альтернативы Путину» Собянина и собяниноподобных (ликсутовых, мишустиных и прочих «сислибов») – путь к тому же путинизму.

Навальный логично задаётся вопросом: а чем, собственно, говоря руководитель Администрации президента Путина (в 2005-2008 годах) Собянин лучше, чем сам Путин?

Понятно, что письмо Навального появилось за 4 недели до выборов мэра не случайно. Это вполне ясный сигнал от него своим сторонникам: ни в коем случае не голосуйте за Собянина. Не ведитесь!

А как голосовать? Я не Навальный, но предлагаю москвичам очень простой алгоритм.

Назову его «3+1»

Первый шаг: Обязательно приходим на участок ногами, желательно в последний день

Второй шаг: Требуем бумажный бюллетень. Никакой электроники!

Третий шаг: Голосуем за любого кандидата, кроме Собянина.

Ну и шаг «плюс 1» - предлагаем поступить по той же схеме минимум одному человеку из числа соседей, друзей, коллег, родных.

Итак, ещё раз, кратко.

Голосуем: 1) на участке; 2) бумагой; 3) не за Собянина; «плюс 1») приглашаем друга

И будет Сергей Семёнычу второй тур и позор.

От редакции: Вполне приемлемое решение в ситуации, когда выбора, в общем-то, нет никакого. Мы же прекрасно понимаем, что кроме Собянина никого не будет, а все его "конкуренты" - это просто гарнир к основному блюду.

Нол разве сам Навальный не был таким же гарниром в предыдущем праздничном обеде 2013? И в чем "успешность" Навального? В том, что ему позволили набрать чуть больше остальных, что никак не отражалось на результате Собянина, но добавляло ему мнимой легитимности?

А для Навального это не принесло ничего хорошего, хотя можно было ожидать хотя бы физической неприкосновенности. Я этой истории не понял ни тогда, ни сейчас - там внутренней логики не было. Если ты собирался прижимать Навального к ногтю, зачем было выводить его на федеральный уровень как вполне конкурентоспособного игрока в традиционной системе?

Если это не планировалось, а "просто так получилось", то и вовсе идиотизм. А зачем это все было Навальному, и вовсе загадка, особенно с возвращением прямо в ОВД Химок с последующим водворением на зону во Владимирской области.

А.Б.