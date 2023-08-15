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Московский листок

Доллар превысил 100 рублей

Опубликовано 15.08.2023 автором Без имени в разделе комментариев 2

доллар валюта резервы
Доллар превысил 100 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 14 августа превысил 100 рублей. Год назад в это же время он составлял 60.89 руб. В результате этого пенсия российских граждан, которая равняется примерно 9 300 руб., стала меньше 100 долларов.

В самых бедных странах Африки уровень жизни - 30 долларов в месяц на человека.

"На сегодня угрозы финансовой стабильности нет", - сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

Гражданин Путин В. В., который называет себя президентом России, не заметил это незначительное событие.

14 августа, он выступил в связи с открытием Международного военно-технического форума «Армия-2023» и заявил, что страна готова к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами.

Анекдот/

Родственники рассматривают младенца:

- Быть ему попом - смотрите, какой пузатенький.

- Быть ему генералом - смотрите, какой горластенький.

- Нет, быть ему президентом - смотрите, обкакался, но держится молодцом!

Несколько дней назад пресс-секретарь Президента России Д. Песков заявил, что Владимир Путин будет переизбран на выборах 2024 года с результатом более 90 процентов голосов.

Владимир Владимирович, душенька, не можете пенсии повысить, так хоть салютом в Москве побалуйте - страна вступила в новую экономическую эпоху...



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Лично я никогда за Путина не голосовал. Всегда за Зюганова или Грудинина.
Кущ проржал написал 15.08.2023 10:47
Класс!))) Вот вся правда про русню в пяти строчках
Братан, можно я твой пост выложу в переводе на инглиш?
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Лично я никогда за Путина не голосовал. Всегда за Зюганова или Грудинина.
Прежде всего по той простой причине написал 15.08.2023 10:22
, что меня тошнит от переведенного Сурковым с американского и французского языков лозунга -"Путин- наш Президент!". Но, если в 2024 году будет выдвинут лозунг на русском языке- "Даешь Самодержавие!", я с удовольствием приду на окончательное закрытие избирательных участков.
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