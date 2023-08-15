Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 14 августа превысил 100 рублей. Год назад в это же время он составлял 60.89 руб. В результате этого пенсия российских граждан, которая равняется примерно 9 300 руб., стала меньше 100 долларов.

В самых бедных странах Африки уровень жизни - 30 долларов в месяц на человека.

"На сегодня угрозы финансовой стабильности нет", - сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

Гражданин Путин В. В., который называет себя президентом России, не заметил это незначительное событие.

14 августа, он выступил в связи с открытием Международного военно-технического форума «Армия-2023» и заявил, что страна готова к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами.

Анекдот/

Родственники рассматривают младенца:

- Быть ему попом - смотрите, какой пузатенький.

- Быть ему генералом - смотрите, какой горластенький.

- Нет, быть ему президентом - смотрите, обкакался, но держится молодцом!

Несколько дней назад пресс-секретарь Президента России Д. Песков заявил, что Владимир Путин будет переизбран на выборах 2024 года с результатом более 90 процентов голосов.

Владимир Владимирович, душенька, не можете пенсии повысить, так хоть салютом в Москве побалуйте - страна вступила в новую экономическую эпоху...