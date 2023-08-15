Число жертв "оказания услуг" в Махачкале достигло 30

Число жертв взрыва на бензозаправке в Махачкале возросло до 30 человек, найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке - 105 пострадавших, из них 30 погибших.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

Семьи погибших получат по миллиону рублей.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

На этом всё, в общем-то. Ни войны, ни дронов, коптеров, террористов и диверсантов - просто оказание услуг... Зачем нам война? Когда в самое что ни на есть мирное время, в мирном городе потери мирных жителей, как при тяжелой бомбардировке... Люди просто приехали заправиться.

Вы же понимаете, что в Махачкале вы просто так заправку не откроете? И закрытые глаза инспектора, его не повернутая куда не следует голова тоже чего-нибудь, да стоят? Хотя в этом плане у нас везде Дагестан... В смысле, по миллиону получат. Нормально, брат!

А.Б.