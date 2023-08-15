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Московский листок

Число жертв "оказания услуг" в Махачкале достигло 30

Опубликовано 15.08.2023 в разделе комментариев 2

суд закон
Число жертв "оказания услуг" в Махачкале достигло 30

Число жертв взрыва на бензозаправке в Махачкале возросло до 30 человек, найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке - 105 пострадавших, из них 30 погибших.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

Семьи погибших получат по миллиону рублей.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

На этом всё, в общем-то. Ни войны, ни дронов, коптеров, террористов и диверсантов - просто оказание услуг... Зачем нам война? Когда в самое что ни на есть мирное время, в мирном городе потери мирных жителей, как при тяжелой бомбардировке... Люди просто приехали заправиться.

Вы же понимаете, что в Махачкале вы просто так заправку не откроете? И закрытые глаза инспектора, его не повернутая куда не следует голова тоже чего-нибудь, да стоят? Хотя в этом плане у нас везде Дагестан... В смысле, по миллиону получат. Нормально, брат!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ты чьо ваще к дагам пристал
Кущ справедливый написал 15.08.2023 10:31
Их вполне цивилизованно утилизируют в Украине. Скоро проблема решиться сама собой. Мы убьем всех дагов, бурятов, тувинцев и пр. А потом я прийду за тобой, ббб-у-га-га
Страшно?
Ты еще не знаешь, как бывает страшно)))
Да ладно, шутки у меня несмешные
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Баранов, а в какую тему
Кущ нипонял написал 15.08.2023 10:14
мне начертать свой очередной шедевральный пост?
Темы про Украину где, я тебя спрашиваю, какашкин блюз?
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