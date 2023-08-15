Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры

"Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры, - говорится в телеграм-канале УПЦ. - Полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской лавры".
В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви не позволили ей начать работу. 6 июля при содействии полиции комиссия начала смену замков, захват и опечатывание корпусов.
9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды, заключенного между Киево-Печерской лаврой и музеем-заповедником. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители.
Ну, раз суд решил, значит, все законно.
Монахи той церкви, которой с момента основания принадлежала обитель, теперь арендуют свои храмы у музея, которого тогда даже в проекте не сущестовало, как и самого государства Украина.
А с другой стороны, они теперь в государстве Украина иностранцы, причем нежелательные. И церковь их иностранная. Впрочем, и бог, которому они поклоняются - иностранец, гражданин то ли Израиля, то ли Римской империи. В общем, куда ни кинь...
А.Б.
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т.н. "кобзаря" написал 15.08.2023 12:22
==139== написал 15.08.2023 12:22
Каноническую РПЦ физически уничтожили большевики 20-30 года, служителей расстреляли и частично сослали в ГУЛАГ.
Теперешняя РПЦ создана по приказу Сталина под контролем НКВД в 1943 году для контроля народа.
После этого все высшие должности РПЦ высокие должности НКВД-КГБ-ФСБ.
УПЦ московского патриархата дочерняя структура РПЦ. Фактически это притон ФСБ-ГРУ-СВР.
Ну и нахер нам этот питомник российской разведки?
Кущ апять нипонял написал 15.08.2023 11:55
К чему этот статей, если у тебя юзеров - я, Димон и номер, не считая потерпевших?
Или ты это под пистолетом писал? Тогда в следующем опусе поставь в конце двоеточие, я пацанам зазвоню, тебя освободят.
Как можно писать такое???