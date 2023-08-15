Украинские силовики начали захват корпусов Киево-Печерской лавры

"Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры, - говорится в телеграм-канале УПЦ. - Полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус. В данных корпусах проживают не только паломники, но и часть братии Киево-Печерской лавры".

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. 4 июля созданная для опечатывания корпусов комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви не позволили ей начать работу. 6 июля при содействии полиции комиссия начала смену замков, захват и опечатывание корпусов.

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды, заключенного между Киево-Печерской лаврой и музеем-заповедником. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители.

Ну, раз суд решил, значит, все законно.

Монахи той церкви, которой с момента основания принадлежала обитель, теперь арендуют свои храмы у музея, которого тогда даже в проекте не сущестовало, как и самого государства Украина.

А с другой стороны, они теперь в государстве Украина иностранцы, причем нежелательные. И церковь их иностранная. Впрочем, и бог, которому они поклоняются - иностранец, гражданин то ли Израиля, то ли Римской империи. В общем, куда ни кинь...

А.Б.