Путин не поедет на саммит БРИКС из-за боязни ареста

Все лидеры стран БРИКС будут участвовать в саммите организации в ЮАР лично, кроме Владимира Путина. Это подтвердил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южной Африки, профессор Анил Суклал. Он рассказал, что господин Путин примет участие по видеосвязи.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22–24 августа.

От России на саммит приедет глава МИД Сергей Лавров, его, если что, не так жалко... Путин решил не ехать из-за того, что в ЮАР ему мог бы грозить арест по ордеру Международного уголовного суда, сказал Суклал.

Вообще-то не круто.

Уже и глава ЮАР сообщил, что не позволит арестовать Путина на вверенной ему территории.

Хотя, конечно, самолет Путина могут ради такого случая и посадить где-то по дороге, и даже сбить... Раньше такого ни с кем не случалось, но ради такого человека могут пойти на прецедент.

Но вопрос в том, должен ли национальный лидер рисковать? Мне кажется, образ мачо, который Путин создавал годами, к чему-то да обязывает.

В конце концов, русских князей бывало, что и удерживали в Орде, а кого-то, как Михаила Тверского, и убивали. Но потом он стал святым... Неплохое завершение карьеры для главы государства.

Вот и Николай Второй - так себе царёк был, если честно, но вот удостоился мученической смерти, и святой теперь, страстотерпец.

А.Б.