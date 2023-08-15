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Московский листок

Путин не поедет в на саммит БРИКС из-за боязни ареста

Опубликовано 15.08.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Число жертв взрыва на бензозаправке в Махачкале возросло до 35 человек, найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке - 105 пострадавших, из них 35 погибших.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

Семьи погибших получат по миллиону рублей.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

На этом всё, в общем-то. Ни войны, ни дронов, коптеров, террористов и диверсантов - просто оказание услуг... Зачем нам война? Когда в самое что ни на есть мирное время, в мирном городе потери мирных жителей, как при тяжелой бомбардировке... Люди просто приехали заправиться.

Вы же понимаете, что в Махачкале вы просто так заправку не откроете? И закрытые глаза инспектора, его не повернутая куда не следует голова тоже чего-нибудь, да стоят? Хотя в этом плане у нас везде Дагестан... В смысле, по миллиону получат. Нормально, брат!

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Банк России повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов

- В Луцке и Львове прогремели взрывы в ночь на 15 августа

- Трампу предъявили обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы-2020

- Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге могут запустить в этом году, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Только не Volkswagen...

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