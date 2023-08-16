Цель оправдывала средства. Всегда!

Вопрос только в том, какие цели предусматривают эти средства.

Послание Навального на волю после приговора интересно тем, что написано, надо думать, от отчаяния и в результате того, что Навальный в тюрьме пересмотрел некоторые основные этапы своей деятельности. publizist.ru/blogs/33/46539/-

Вот только вопрос – осознано пересмотрел или инстинктивно - подсознательно, поскольку по моему мнению, Навальный по-прежнему не понимает того, что политик обязан понимать. Вот, скажем:

«Ненавижу «независимые СМИ» и «демократическую общественность», обеспечившие полную поддержку одному из самых драматичных поворотных событий нашей новой истории — подделке президентских выборов 96-го года.

Повторюсь, я был тогда активным сторонником этого всего. Не фальсификации выборов, конечно, это бы мне и тогда не понравилось, — но я сделал всё, чтобы этого не замечать, а общая несправедливость выборов меня ни капли не смущала. Сейчас мы платим за то, что в 96-м посчитали, что подделка результатов выборов — это не всегда плохо.

Цель оправдывала средства».

Это вот стоны «политика», ни на копейку не понимающего, что цель всегда оправдывает средства. Всегда!

Просто в данном случае «подделки президентских выборов 96-го года», и Навальный, и его соучастники-либералы нагло подменили конституционную и понимаемую народом ЦЕЛЬ ВЫБОРОВ. Народ понимет цель выборов, как единственную, – приход к власти тех, через кого НАРОД желает осуществлять свою власть. А Навальный «со товарищи» сразу же подменили цель голосования ещё с далёкого 991 года и сделали целью выборов приход к власти тех, через кого только Навальный «со товарищи» желают осуществлять власть. Народу Навальный и остальные либералы брехали, что они типа ничего так не желают, как прихода к власти тех, через кого НАРОД желает осуществлять свою власть, а сами, подонки, фальсифицируя итоги народного голосования, осуществляли свою цель - приход к власти того, кого ТОЛЬКО ОНИ желают видеть во власти. И их цель, естественно, оправдывала их средства – фальсификацию итогов голосования народа.

Ну, да, сейчас, когда в деле Навального прокуроры и судьи сочли, что фальсификация его уголовного дела, основанная на попрании Конституции: «…это не всегда плохо. Цель оправдывала средства», - и назначили Навальному 19 лет особого режима, то Навальный спохватился.

А ведь такое наказание для кого-кого, а для Навального должно быть естественно, поскольку иначе получается, что Навальному при выборах президента можно руководствоваться принципом выбора средства, оправдывающего цель, а прокурорам и судьям нельзя руководствоваться выбором средства при получении «бабла» за свою животную подлость? А почему нельзя?

Так, что всё зависит от того, какая у тебя НАСТОЯЩАЯ цель, а средства её достижения всегда её оправдывают. К примеру, когда у следствия цель добиться истины по расследуемому делу, то будут одни средства её достижения, а если цель – получить для суда оказательства вины подсудимого, то тогда и такие средства, как пытки, будут оправдывать эту цель.

Как бы отвлекусь и напомню, почему в СССР никакие доказательства предварительного следствия в суде не являлись доказательствами. В первую очередь вызывала сомнения «царица доказательств» – признание вины. В результате этого правила никакие добытые пытками признания в советском суде значения не имели, если подсудимый их сам не подтверждал в судебном слушании, – подсудимый мог от них отказаться, и суду было запрещено принимать такие признания во внимание. А сейчас судьи основывают приговоры только на таких, фальшивых доказательствах. В том числе, благодаря и деятельности или, вернее, бездеятельности самого Навального.

«Я много изучаю это сейчас. В 1991-м еще в РСФСР приняли хорошую концепцию судебной реформы, но уже с 93-го года начались контрреформы, направленные на строительство судебной вертикали. Тогда все политические силы хотели честных судов.

Полнейший консенсус в обществе. Если бы независимая судебная власть была создана, то новая узурпация было бы невозможна или сильно затруднена. Так что не заблуждайтесь: штуку, которая сейчас лихо выдает невиновным сроки по 8-15-20 лет, начали строить задолго до Путина.

И сейчас ясно: в Кремле и правительстве девяностых никто и не хотел независимого суда. Потому что такой суд стал бы помехой на пути коррупции, подделки выборов, превращения губернаторов и мэров в несменяемых князьков».

А что, Алексей, требуемые тобой независимые суды (которые как раз и были похерены в 90-х) можно получить не конкретными предложениями по изменению Конституции и законодательства, а твоим простым озабоченным бла-бла-бла про их «необходимость»? Ты что предлагаешь для независимости судей? Своё бла-бла-бла?

Ведь для независимости необходимо, чтобы исполнялась статья 10 основ нынешней Конституции РФ: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». Как видите, по Конституции суды должны быть даже не просто независимы, а САМОСТОЯТЕЛЬНЫ!

И для того, чтобы суды были самостоятельны, народ установил в статье 3, что органы государственной власти, следовательно, в том числе и судьи, избираются единственным источником власти в России – народом – на свободных выборах.

Статья 3 Конституции РФ:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».

На самом деле основы конституционного строя в России попраны, власть судей присвоили мерзавцы, не избранные народом, а назначенные исполнительной властью и служащие только её чиновникам. Так о какой «независимости судов» балаболит Навальный, если предусмотренные Конституцией суды до сих пор не созданы! ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНСТИТУЦИЕЙ!

Почему не созданы? Потому, что у нас такие «политики» - не способные прочесть Конституцию и понять, как должна быть устроена Россия!

Вот Навальный стонет:

«Ненавижу авторов глупейшей авторитарной Конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха». А ты попробуй её прочесть, прежде чем стонать! Вон - выше в процитированной статье 10 Конституции РФ - указаны ВСЕ органы власти России. Там есть «президентские органы власти»? Внимательно читай! Есть?

По основам конституционного строя Конституции РФ, никакой президентской власти в России вообще НЕТ! Это вы, сраные политики, дали ему, главе исполнительной власти, некую власть «монарха». Отдали потому, что по тупости своей неспособны прочесть Конституцию!

И Навальный продолжает стон:

«Особенно ненавижу всех за то, что не было даже серьезной попытки убрать основы беззакония – провести судебную реформу, без которой все остальные реформы обречены на провал».

Себя ненавидь! Ведь именно потому, что вам, либералам, нужны не народные, независимые суды, а такие как есть, но только подчиняющиеся не тому, что народ указал – не Конституции, - а только вам, либералам, Навальный сейчас и «мотает срок». И получается, что мотает его правильно – по делу!

Как говорится, «его же салом его и по сусалам»!