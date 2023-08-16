Украинские диверсанты готовят "восточный фронт" в Африке

Сегодня первая строчка официальных информагенств - "британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, сообщил военно-дипломатический источник". Это из РИА Новости.

"Согласно подтвержденной несколькими источниками информации, для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд, состоящий из боевиков украинских националистических и неонацистских формирований", — сказал собеседник.

Он добавил, что по просьбе Лондона киевские власти в июле дали указания СБУ и Главному управлению разведки оказать максимальное и оперативное содействие представителям MI6 и британского спецподразделения SAS "в подборе ста боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте".

Что значит "диверсионно-карательный отряд", да еще из иностранных наемников? В какую страну? В Африке довольно много государств, причем от Египта, куда все ездят купаться зимой, до ЮАР, куда даже Путин не едет, боится, что заарестуют. И что в Африке может сделать отряд из ста человек? Почему именно украинцев? Они там будут искать и карать боевиков из "Вагнера"? Причем действовать будут скрытно...

Все это напоминает еще советский анекдот, как ЦРУ заслало на Украину шпиона. Подготовили лучше некуда: мову размовляет, горилку пьет, сало ест...

Стучится в хату, из-за двери: "Чого тоби потрибно, шпиен американский?"

- Та шо вы говорите, тетенька, я ш не шпиен, я хлопец с соседнего хутора, с Киева к тетке приехал, вот моя вышиванка...

- Да який же ты хлопец, когда ты негр!

А.Б.