«Оружие, изъятое у злоумышленников на улицах Майами..., станет ещё одним инструментом для поддержания порядка и безопасности, защиты украинцев», - написал заместитель председателя украинской национальной полиции Геннадий Федорюк в Telegram-канале полиции.

Он отметил, что Майами и Ирпень под Киевом являются побратимами. И именно полиция этого города уже получила около сотни единиц оружия, включая винтовки, револьверы, пистолеты, а также боеприпасы к ним.

Надо было еще героину прислать, для поднятия боевого духа украинских полицейских. Хотя на Украине этого добра и так навалом. И импортного, и собственного производства.

О прошлом годе Зеленский уже раздал киевлянам около 30 тысяч стволов, в основном автоматов. На финал ни одна пуля из них до россиян не долетела, зато по улицам Киева стало прогуливаться довольно опасно. Хотя и раньше, впрочем, благодаря праву свободного владения оружием, было довольно стремно. А сейчас, кажется, погибших в уличных разборках никто особо и не считает...

Ну а теперь в руках у киевской преступности окажется самое лучшее бандитсякое оружие, с самого Майами!

А.Б.