МВД хочет перлюстрировать почту на легальных основаниях

МВД РФ разработало поправки в законодательство, согласно которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет.
Изменения дадут силовикам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан, пишет «Коммерсант».
Видимо, первым делом придется вносить изменения в Конституцию, а конкретно в Статью 23, которая гласит: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения".
Неприятность только в том, что для внесения поправок в главу 2 Конституции РФ, придется менять весь основной закон, потому что глава 2 - защиненная.
Хотя по факту, конечно, следственные органы и так имеют доступ куда хотят.
Другое дело, что в суде предъявить добытые в нарушение Конституции сведения довольно трудно... Хотя и это возможно, если заседание идет в закрытом режиме, а судья "правильный".
И вообще, кого у нас останавливала Конституция? У нас с 1993 года основной закон не исполняется, а "принимается к сведению"...
А.Б.
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король Великобритании Карл написал 16.08.2023 10:50
- Я заплатил !
Друзья мои, по американскому арбитражному праву я заплатил !
Вот, я заплатил, и я попался !
Только я оплатил !!! Только я заплатил !!!!!
Я лось потому я заплатил. Я заплатил, потому что я лось. Я заплатил, потому что я заплатил. Я оплатил, потому что я оплатил.
Просто я захотел и заплатил, выплатил.
Сергей Брин написал 16.08.2023 10:46
Я перечислил деньги за эти поправки !
Но по американскому арбитражному праву я не платил, Карл оплатил !
Ларри Пейдж написал 16.08.2023 10:44
Я заплатил !
Но по американскому арбитражному праву я не платил, Карл заплатил.