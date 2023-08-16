МВД хочет перлюстрировать почту на легальных основаниях

МВД РФ разработало поправки в законодательство, согласно которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет.

Изменения дадут силовикам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан, пишет «Коммерсант».

Видимо, первым делом придется вносить изменения в Конституцию, а конкретно в Статью 23, которая гласит: "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения".

Неприятность только в том, что для внесения поправок в главу 2 Конституции РФ, придется менять весь основной закон, потому что глава 2 - защиненная.

Хотя по факту, конечно, следственные органы и так имеют доступ куда хотят.

Другое дело, что в суде предъявить добытые в нарушение Конституции сведения довольно трудно... Хотя и это возможно, если заседание идет в закрытом режиме, а судья "правильный".

И вообще, кого у нас останавливала Конституция? У нас с 1993 года основной закон не исполняется, а "принимается к сведению"...

А.Б.