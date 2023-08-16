За братство с русскими теперь извиняются

Американская группа The Killers после протеста грузинских фанатов из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта и призыва к братству с русскими принесла извинения и заявила, что музыканты "не хотели никого расстраивать".
Солист The Killers Брэндон Флауэрс во время концерта в Грузии призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта. Пользователи соцсетей писали, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики зрителей.
Вы все еще хотите поехать в Грузию? Там вас уже ждут, и в аэропорту, и при выходе с теплохода.
Конечно, большинство грузин - гостеприимные и культурные люди, но чтобы испортить вам впечатление, достаточно одного-двух неадекватов на зарплате. Это - государственная политика, которую не просто поддерживает, и даже инициирует президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Саломе уедет домой, во Францию. А грузины останутся в Грузии. С теми соседями, какие есть. Не в Евросоюзе и не в НАТО, а между Россией, Ираном и Турцией. Как всегда.
А.Б.
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Русь есть гнусь! написал 16.08.2023 11:16
Срусь, срусь, срусь, срусь!
Ссусь, ссусь, ссусь, ссусь!
Гнусь, гнусь, гнусь, гнусь!