Когда начальство тупее персидских сатрапов

Сколько платят почтальону

К нам в редакцию обратились почтальоны, обслуживающие села Воронежской области. Причина достаточно обычна — издевательски низкие зарплаты. А именно — 15 тысяч 280 рублей, причём, это в случае работы на полную ставку. А некоторые работают на полставки или вообще на 0.3 ставки.

Значительная часть почтальонов уже уволилась от такой жизни. Более того, в некоторых местах закрылись целые отделения. Иногда формально (по отчётам) отделение есть, а в реальности нет, имеется только компьютер, который включают дистанционно, что бы имитировать наличии отделения. Иногда от отделения остаётся единственный почтальон, которому почту привозят прямо на дом в деревню.

Отметим, что обязанности уволившихся почтальонов, включая обслуживание населённых пунктов, оставшихся без почтовых отделений, приходится исполнять тем почтальонам, кто ещё остался, причём, бесплатно.

А руководство не унывает и придумывает работникам связи всё новые и новые обязанности. На сотрудников отделений связи накладывается обязанность продавать клиентам консервы, крупы и прочий сопутствующий товар; подписывать клиентов почты на карты «почта банка». Клиентам почты всё это, ну, вообще, не нужно. Но начальство это не волнует.

Есть такое впечатление, что власти просто уже давно хотят избавиться от почтовых отделений, просто не хотят делать это напрямую, опасаясь протестов населения. А вот если почтальоны сами разбегутся, причём, все… Тогда другое дело.

Остро необходим профсоюз

О том, что почтальоны могут сделать в данной ситуации, рассказывает нашей редакции Сергей Храмов (Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России).

С.Х. За последние 200 лет человечество выработало только один механизм борьбы за права трудящихся, он называется профсоюз.

Есть люди, которые готовы отстаивать и свои и своих товарищей трудовые права. Но работодатель не обязан реагировать на обращения работника. А вот если этот работник инициирует учреждение профсоюзной организации, то он делается официальным лицом, официальным представителем своих товарищей и работодатель обязан вести с ним переговоры.

А.З. Как организовать профсоюз?

С.Х. Работники должны собраться, выбрать своего представителя, объявить о создании первичной профорганизации. Этот представитель от их (работников) имени делает те или иные заявления, они его поддерживают своими коллективными действиями.

Отметим, что, скорее всего, это будут работники не одного отделения, а нескольких отделений на территории района. Особо отметим, что для того, чтобы первичная профсоюзная организация имела полномочия, а работодатель, соответственно, обязанности перед ней, людям не обязательно бежать в обл.юст регистрироваться, лично решать вопрос с бухгалтерий. Люди могут обратиться в наш профсоюз РПРиУ (входит в Союз Профсоюзов России).

Мы им высылаем проект документов. Составляется протокол. Мы регистрируем организацию у себя. Готовим уведомление соответствующему начальнику. Организация создана. И есть обязанности к ней со стороны работодателя. Ещё отмечу, что первые три месяца мы будем проверять исходящие обращения от профсоюзной организации, чтобы они были оформлены правильно с юридической точки зрения.

А.З. Какая численность организации нужна?

С.Х. Минимальное число членов профсоюзной организации определяется составом её руководящих органов. Должно быть 4 человека: председатель первички профсоюза, два заместителя председателя и ревизор. Работодателю при этом сообщаются фамилии только председателя профсоюза и заместителя.

По Трудовому кодексу на председателя первички профсоюза и его заместителя распространяется защита от увольнения по сокращению.

Мы рекомендуем назначить одного из работников (возможно, одного из заместителей) уполномоченным по охране труда. Это очень серьезная профсоюзная должность. Полномочия уполномоченного по охране труда даже больше, чем председатель местного комитета. Вплоть до остановки предприятия за нарушение норм охраны труда. Уволить уполномоченного по охране труда ещё сложнее, чем члена местного комитета.

Но чем большее число работников доверит свои интересы профорганизации, тем эффективнее и быстрее будут решаться проблемы каждого в отдельности.

По моим подсчётам, если в организацию входит 10% работников предприятия или 20% работников одного из ключевых цехов – она может полностью диктовать свою волю работодателю.

А.З. Кого может представлять профсоюз?

С.Х. Профсоюз может представлять как своих членов, так и других работников, которые на собрании (или поставив подпись под подписным листом) поручили профсоюзу себя представлять. Есть такая юридическая формулировка - Первичная профсоюзная организация, представляющая интересы такого-то количества работников.

Составить список проблем

А.З. Что делать после создания профсоюзной организации?

С.Х. Профорганизация создаётся не от хорошей жизни, а потому, что есть проблемы. Итак, вы записываете все хотелки работников и делаете постановление местного комитета о выдвижении требований к коллективному трудовому спору (как я уже говорил, на первом этапе мы будем помогать с юридическим оформлением этих документов).

Отметим, что все исходящие от профсоюза или любого из членов профсоюза документы (уведомление о создании профсоюза, постановления профсоюза и т.д.) должны идти в двух экземплярах и работодатель должен расписаться о приёме. Если вам дают на ознакомление какой-то приказ, то необходимо либо получить его копию, либо тупо сфотографировать. Чтобы у вас был текст, который можно обжаловать.

Когда требуется забастовка

А.З. РПРиУ - СПР уже работало с отделениями почты?

С.Х. Да. У нас в Саратовской области (г. Энгельс) была итальянская забастовка в сентябре 2021 года.

А.З. А какие были проблемы у почтальонов?

С.Х. Почтальоны были оформлены на 0.8 ставки, получали где-то 11-12 тысяч. У операторов связи зарплата — 12-13. У начальника отделения — 14-15. Плюс выдавались премии, но они зависели от выручки. А как почтальон может влиять на выручку? Мне это никто из почтового начальства не объяснил. Что он (почтальон) вообще должен делать? Плясать перед клиентами в своём отделении? Гадить, извиняюсь, на пороги соседних отделений?

У нас был простой девиз. Работа, как в Москве (в Москве тогда зарплата почтальона была 35 тысяч), значит и зарплата должна быть, как в Москве.

А.З. Что вы сделали, чтобы добиться выполнения этих требований?

С.Х. Итальянскую забастовку.

Сначала нужно изучить инструкции

А.З. Как вы организовывали итальянскую забастовку?

С.Х. Были изучены инструкции, выписано — какие нормы охраны труда нарушаются работодателем. Затем местный комитет принял решение - запретить членам профсоюза работать с нарушением норм охраны труда. В уставе нашего профсоюза зафиксировано, что распоряжение профсоюзного комитета обязательно для работников, входящих в профсоюз. Естественно, мы понимаем, что профсоюз никого из работников ни к чему не может принудить, но такая формулировка устава даёт возможность работникам заявить работодателю - мы тут ни при чём, это профсоюз запретил работать, вот мы не работаем. Клиентам почты говорим – «Извините. Так, мол, и так, мы не можем работать, нарушаются нормы охраны труда».

А.З. На что стоит обратить внимание, изучая инструкции? Какие нарушения норм охраны труда наиболее вероятны в случае с почтальонами?

С.Х. На почте, если не считать почтамта, есть три категории работников рядового звена: работники отделений связи, почтальоны и водители спецтранспорта.

Водитель спецтранспорта – это инкассатор, который должен ездить с наганом и в паре. А не один и без нагана. Также он должен получать сезонную одежду, СИЗ, отдельную исправную машина.

Есть почтальоны. Почтальонам должны выдаваться специальные сумки, специальная обувь (причём, выдаваться не раз и на всю жизнь, а регулярно), также нужно проверять, сколько километража почтальон должен проходить по нормативам и сколько проходит.

В случае с операторами отделений связи нужно обращать внимание на выполнение санитарно-гигиенических требований к состоянию микроклимата. в зависимости от сезона года. На наличие исправного кондиционера. Создание оптимальных условий для длительной работы, а именно — продолжительность непрерывной работы за компьютером не должна превышать двух часов, дальше должны быть перерывы на 10-15 минут. Рабочий стул (кресло) должны быть подъёмно-поворотными, с регулированием по высоте. Спинка должна иметь надёжную фиксацию, рабочее место оборудовано подставкой для ног с рельефной поверхностью (имейти в ввиду, эти правила касаются не только почтальонов, они актуальны для всех офисных работников).

На рабочих местах в наличии должны быть бумага, клейкая лента, прочие необходимые канцелярские принадлежности, весы. Рабочее место должно быть оснащено аптечкой для оказания первой помощи. Здание должно быть оснащено канализацией, водопроводом, водостоком.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производится механизированным способом. Транспортёр должен иметь ограждения.

Если на почте торгуют не только консервами и макаронами в пакетах, но другими продуктами, такими, как мороженое мясо, хлеб и т.д., у почтальонов должны быть санитарные книжки.

Нет ни одного почтового отделения, где бы всё это соблюдалось. Работа по инструкции – это автоматическое закрытие почтового отделения.

Почти сразу прибежало руководство

А.З. 11 сентября 2021 года была объявлена итальянская забастовка. Сколько она продолжалась?

С.Х. Бастовали не более часа. Дальше прибежало руководство с кучей подсобных работников. Было починено ограждение транспортера, заменены стулья на вертящиеся кресла со спинкой с подлокотниками.

В конце года было принято решение о поэтапном повышении зарплаты в региональных управлениях. Естественно, повышать начали с Саратовской области. Кстати, почтальоны в Воронежской области тоже могут требовать такого же повышения.

А.З. А насколько повысили?

С.Х. В два раза.

А.З. А вообще часто удаётся добиться успеха?

С.Х. Я занимаюсь этим 34 года, я не помню ни одного случая, чтобы организованные коллективные действия работников не заканчивались успехом, хотя бы частичным. Возможно, что работодатель будет замалчивать роль профсоюза, говорить, что сам сделал по доброте своей (вскоре после подъёма профсоюзом данной темы).

Об уроках истории

«Мы все учились в школе. Изучали историю Древнего мира. Знаем, что великие империи — Чингисхана, Египетская, Римская создавали почту. Тоже делал царь Дарий в Персии. Почта — это планово убыточное предприятие. Оно не должно быть коммерческим, оно обеспечивает целостность государства. А сейчас почту превращают в коммерческую лавочку», - комментирует отношение руководства к труду почтальонов Сергей Храмов.

Ну что ещё можно сказать? Так вот у нас в стране идут дела, что то, что было известно даже в незапамятные времена персидским сатрапам, наши власти, в своей погоне за прибылью, предпочитают не видеть. Видимо, придётся нам заниматься их обучением. Давать им уроки истории. Это не только почты касается.