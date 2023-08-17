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Московский листок

Бывший министр убежал в США и просит политубежища

Опубликовано 17.08.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Бывший министр убежал в США и просит политубежища

Бывший министр сельского хозяйства Республики Коми Денис Шаронов попросил политическое убежище в США, сообщает телеканал RTVI.

Шаронов покинул свой министерский пост в январе 2022 года, в октябре того же года он получил повестку, после чего перебрался в Соединенные Штаты и попросил политубежище.

Сейчас экс-министр работает в США дальнобойщиком, на родине он дважды подвергался уголовному преследованию.

По данным RTVI, в 2005 году в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), в 2016-2017 годах — дело по ч. 3 ст. 59 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).

Но министр от "уголовки" отбился. А вот от военкомата пришлось бежать...

Интересно, являются ли приключения министра политическими преследованиями?

И много ли таких "политпострадавших" в российском высшем эшелоне власти?

А в СИЗО УФСБ по Республике Коми сидит почему-то московский социолог Кагарлицкий, который никуда не убегал и даже не пытался...

 А.Б.



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