В Ростовской области появится реестр предприятий и самозанятых, пострадавших от обстрелов и терактов

В Ростовской области будет создан реестр предприятий и самозанятых, пострадавших от обстрелов и терактов со стороны Украины.

Реестр будет создан по инициативе федерального правительства на основании методических рекомендаций. Власти муниципалитетов будут формировать реестры пострадавших, а на региональном уровне будет создан сводный реестр.

Меры поддержки для пострадавших определит федеральный центр. Для включения в список потребуется предоставить данные о причинении ущерба, адресе поврежденного имущества и размере ущерба.

Мне понятно, что спецоперация идет строго по плану, утвержденному верховным главнокомандующим. Но почему эта мера, очевидно, тоже предусметренная планом спецоперации, вводится так поздно? И почему только в Ростовской области? Согласно плану спецопенрации обстрелам подвергаются территории Брянской и Белгородской областей, Республики Крым, а также территория Москва-Сити - там ведь тоже пострадало имущество предприятий!

А.Б.