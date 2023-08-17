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Московский листок

Молодые семьи тренируются голодать

Опубликовано 17.08.2023 в разделе комментариев 1

россия голод
Молодые семьи тренируются голодать

По итогам 2022 года молодые семьи в России снизили потребление всех основных групп продуктов питания — в диапазоне от минус 8 процентов до минус 22 процентов по сравнению с 2021 годом, сообщает Росстат. Самый диссидентский источник информации еще с советских времен.

Наиболее сильно в рационе молодых семей сократилось количество молока (на 22 процента), фруктов и масла (на 19 процентов), менее значительно — хлеба (на 15 процентов), мяса (на 14 процентов), овощей (на 9 процентов). В то же время доля затрат на продукты в объеме потребительских расходов молодых семей выросла — на 5,4 п.п., до 29,3 процента.

При этом, несмотря на сокращение потребления еды в натуральном выражении, в денежной форме затраты молодых семей на питание не снизились, следует из бюллетеня Росстата.

Также снизили потребление еды в 2022 году неполные семьи, чей рацион был урезан по всем категориям.

Согласно статистическим данным Euromonitor, траты россиян на еду превысили аналогичные расходы американцев в пять раз. В России, по подсчетам специалистов, расходы на еду составляют почти треть от всех затрат граждан.

Это еще не голод, но нехватка продуктов питания в рационе ощутимая. И как это соотносится с ростом продолжительности жизни? Похоже, что никак...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
плесень написал 17.08.2023 09:45
И как это соотносится с ростом продолжительности жизни
.
при прочих равных должна увеличиться. человеку полезно есть по минимуму при условии хватки всяких витаминов.
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