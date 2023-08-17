Бывший министр убежал в США и просит политубежища

Курс доллара на торгах на Московской бирже 17 августа продолжил снижаться, американская валюта подешевела с 94,7 до 93,9 рубля. На минимуме курс снижался до уровня в 93,81 рубля за доллар. Одновременно с этим падает в цене и евро — с момента открытия валюта потеряла 93 копейки, подешевев со 103 до 102,07 рубля.

Рубль начал укрепляться 16 августа, когда за день американская валюта потеряла более двух рублей к доллару, курс снизился с 96,8 до 94,6 рубля. Также курс евро снизился со 105,3 до 103,2 рубля за единицу.

Курсы валют начали меняться после анонсированного обсуждения мер по поддержке рубля. Ожидалось, что власти России возобновят обязательную продажу валютной выручки экспортеров, вплоть до 80-90 процентов от получаемых средств. Также среди вероятных изменений называли запрет на выплату дивидендов, лимиты на вывоз валюты за пределы России экспортерами, ограничение валютных свопов, а также отмену субсидий на импорт.

Участники встречи президента Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной пришли к выводу, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты. Поэтому власти решили не ограничивать движение капитала.

Хотелось бы, конечно, услышать мнение начальников российской экономики на "фундаментальные причины", нас все же тоже касается, но это пока секрет, видимо.

https://forum-msk.org/material/news/1...

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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