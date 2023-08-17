Нас готовят к нашествию инопланетян

В США тема внеземного разума и инопланетных летающих аппаратов вышла на уровень обсуждения руководителями государства. Из любимой темы конспирологов всех мастей она стремительно становится мейнстримом. Невольно возникает вопрос: что кроется за такими переменами? Долгосрочный политический расчет, банальная деградация общественного дискурса? Или элиты решили, что пришло время кое-что рассказать о себе?

В Соединенных Штатах прошли первые в истории страны официальные публичные слушания по поводу неопознанных летающих объектов, причем сразу на уровне конгресса. Среди выступавших спикеров был отставной сотрудник разведки Дэвид Граш. По словам экс-спецслужбиста, американские власти на протяжении десятилетий могли скрывать сверхсекретные программы по обнаружению и изучению внеземных форм жизни и технологий. При этом у властей есть как обломки инопланетных кораблей, так и останки пришельцев.

Слушания в конгрессе в итоге был вынужден комментировать представитель Белого дома Джон Кирби. Он также был вынужден был напомнить, что именно нынешний президент Джозеф Байден дал в 2022 году указание создать в структуре Пентагона управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). За время своей работы новое подразделение уже зафиксировало свыше 650 случаев обнаружения НЛО.

Важно понимать, что тема пришельцев может быть крайне выгодна для большой политики. В последние десятилетия человечество много раз сталкивалось с тем, что его постоянно кошмарят глобальными угрозами.

Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.