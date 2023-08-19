Литва борется с аннексией, но защищает оккупацию

Интересная новость от Владимира Линдермана, нацбола, литератора и российского политического деятеля, вынужденного проживать в Литве.

Вильнюсский университет расторгает контракт с ученым из России, библеистом Андреем Десницким. Причина или одна из причин – статья Десницкого, опубликованная в 2012 году, где он выразил несогласие с теорией “оккупации”. По мнению ученого, СССР не оккупировал, а аннексировал Литву, Латвию и Эстонию.

Но “оккупация” – не предмет для научных споров, а догмат, который запрещено подвергать критическому осмыслению. Критика догмата – преступление, не имеющее срока давности. Разве что публичное раскаяние может избавить от наказания.

Андрей Десницкий выбрал путь унизительного раскаяния. Вот что он пишет:

“Естественно, и я тогда находился под влиянием кремлёвской пропаганды [...] – и в этой статье 2012 г. я это транслировал, увы. И, вероятно, это не единственный пример того, как я это делал, думая, что самостоятельно рассуждаю о тонких и важных материях”.

Для того, чтобы жить и работать в "свободном мире", нужно иногда воспроизодить образцы покаянных писем времен репрессий 30-х годов или более ранних - времен инквизиции.

А по существу вопроса - конечно, вхождение прибалтийских республик в СССР никакой оккупацией не было - не было ни оккупационных денег, ни оккупационных властей, ни каких-либо иных признаков оккупации. Граждане Прибалтики получили все права граждан СССР, включая избирательные и прочие. Родной брат первого президента Эстонии после выхода из СССР, воевал и стал героем Советского союза.

Вообще между аннексией и оккупацией большая разница. Допустим, Австрия была оккупирована, а аннексирована она была раньше Гитлером. И после оккупации Австрия получила государственную независимость. Как и Восточная Германия, ставшая ГДР после советской оккупации, но потом аннексированная ФРГ.

Да, территории прибалтийских государств были аннексированы СССР, как и территории Западной Украины, Молдавии и Южной Карелии. Но почему-то никто не называет Львов "оккупированной территорией", иначе пришлось бы возвращать ее Польше, которая, аннексировала его у рушащейся Австро-Венгрии в свою очередь. Та же история с Виленским краем, где сейчас столица Литвы - это было аннексировано. Или оккупировано? Тогда верните Вильнюс Польше!

А Десницкого оставьте в "свободном мире".

А.Б.