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Московский листок

В раю не курить!

Опубликовано 19.08.2023 в разделе комментариев 0

церковь сталин
В раю не курить!

Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину в Великих Луках. Заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал в своем Telegram-канале слова и действия местных батюшек возмутительными.

«Ситуация с «освящением» памятника Сталину в Великих Луках (...) совершенно возмутительна», — отметил владыка.

Он обратил внимание на слова священнослужителя, что «пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников». Епископ Зеленоградский назвал их кощунственными.

Вообще "освящение" не есть каноническое действие. Все это восходит к истории, когда некая женщина незаметно прикоснулась к одежде Иисуса, чтобы получить исцеление.

Цитата: «Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова».

Понимаете, вера спасла, а не "освящение". Евангелие мудрая книжка, даже более мудрая, чем устав внутренней службы.

Так в чем проблема? Попы освящают что угодно: машины, дома, бани... Чем памятник Сталину хуже? Канонического смысла в этом не много, хотя, если теперь кто-то захочет получить исцеление от памятника Сталину, то по вере его ему и воздастся...

А касаемо "кощунства" - было ли оно?

Церковь ведь относится к смерти не как к концу всего, а скорее как к некоему новому началу. По большому счету, это переход из "юдоли скорби" к иному существованию, для мучеников и исповедников - сидя одесную Отца, в обществе святых и ангелов...

Ну кто бы назвал святым Николая Романова, если б не Юровский состоварищи?

Хотя, конечно, неожиданно: умираешь, входишь в райские чертоги, а там товарищ Сталин с трубкой под табличной "В раю не курить"...

А.Б.



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